Нотингам взе точка от гостуването си на Кристъл Палас

  • 24 авг 2025 | 18:33
  • 520
  • 0

Нотингам си тръгна с точка от гостуването си на Кристъл Палас, като срещата завърши 1:1. Спекулациите и проблемите в двата клуба сякаш не се отразиха на играчите, които се хвърлиха в оспорвана битка. Бъдещето на наставника на гостите Нуно Еспирито Санто е под въпрос, но преди мача той заяви, че има желание да остане. Колегата му Оливер Гласнер пък е недоволен, че важни играчи го напускат.

"Орлите" поведоха в 37-ата минута, когато Исмаила Сар се разписа след центриране на Даниел Муньос. Те бяха близо до втори гол в края на първото полувреме. Марк Геи бе оставен непокрит и стреля с глава, но топката се удари в гредата.

Форест изравни с първия си точен удар в 57-ата минута. Калъм Хъдсън-Одой получи топката от Ндой, надбяга защитата и преодоля Дийн Хендерсън с удар в близкия ъгъл. Гостите можеха да стигнат и до победата. Резервата Игор Жезус удари греда, а новото попълнение Омари Хътчинсън пропусна добра възможност в края.

Снимки: Imago

