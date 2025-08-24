Нотингам взе точка от гостуването си на Кристъл Палас

Нотингам си тръгна с точка от гостуването си на Кристъл Палас, като срещата завърши 1:1. Спекулациите и проблемите в двата клуба сякаш не се отразиха на играчите, които се хвърлиха в оспорвана битка. Бъдещето на наставника на гостите Нуно Еспирито Санто е под въпрос, но преди мача той заяви, че има желание да остане. Колегата му Оливер Гласнер пък е недоволен, че важни играчи го напускат.

"Орлите" поведоха в 37-ата минута, когато Исмаила Сар се разписа след центриране на Даниел Муньос. Те бяха близо до втори гол в края на първото полувреме. Марк Геи бе оставен непокрит и стреля с глава, но топката се удари в гредата.

What used to be a run-of-the-mill game has been reborn as 'El CASico'.



Crystal Palace and Nottingham Forest is the Premier League's newest rivalry.



A grudge match borne of the FA Cup winners' demotion from Europa League to Conference League - with Forest benefiting to move in… pic.twitter.com/CHNanvdovc — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 23, 2025

Форест изравни с първия си точен удар в 57-ата минута. Калъм Хъдсън-Одой получи топката от Ндой, надбяга защитата и преодоля Дийн Хендерсън с удар в близкия ъгъл. Гостите можеха да стигнат и до победата. Резервата Игор Жезус удари греда, а новото попълнение Омари Хътчинсън пропусна добра възможност в края.

😬 Crystal Palace fans unveil a banner depicting Nottingham Forest owner Evangelos Marinakis holding a gun to Morgan Gibbs-White’s head. Oof.



📸 Ben Stansall/Getty pic.twitter.com/4HjJeqkWrC — FourFourTwo (@FourFourTwo) August 24, 2025

Следвай ни:

Снимки: Imago