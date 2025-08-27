Популярни
  Нотингам изпрати оферта за защитник на Ювентус

Николо Савона може да напусне Ювентус преди края на летния трансферен прозорец, като „бианконерите“ са получили оферта на стойност 12 милиона евро от тима от Висшата лига Нотингам Форест за 22-годишния краен защитник.

Журналистът Лоренцо Лепоре разкри, че Форест е изпратил предложение от 12 милиона евро за привличането на възпитаника на академията на Ювентус Савона след първия му пълен сезон в Серия "А".

Преговорите между двете страни продължават. Сделката все още не е финализирана, но ситуацията трябва да се следи отблизо, тъй като все още съществува възможност в близко бъдеще да бъде постигнато окончателно споразумение.

Савона, който премина през младежките формации на „бианконерите“, беше повишен в първия отбор под ръководството на Тиаго Мота през миналия сезон и записа 28 мача в Серия "А".

Той обаче не беше включен в групата за мача на Юве на старта на сезон 2025-26 – победата с 2:0 над Парма на стадион „Алианц“ в неделя, поради контузия, която получи срещу Манчестър Сити на Световното клубно първенство на ФИФА по-рано това лято.

