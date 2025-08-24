Еспирито Санто засега остава начело на Нотингам

Мениджърът на Нотингам Форест Нуно Еспирито Санто ще остане със сигурност на поста си за мача с Кристъл Палас в неделя във Висшата лига, предаде ДПА. Той подхрани спелукациите, че ще бъде уволнен, след като каза, че "няма дим без огън".

Португалският треньор подписа нов договор през юни, след като изведе Форест да европейските турнири за първи път от 1995, но призна, че отношенията му със собственика на клуба Евангелос Маринакис са се влошили заради идването на новия футболен директор Еду Гаспар.

Тимът на Нотингам Форест тренира в събота сутринта и тръгна за мача в неделя в Лондон. Мачът има и допълнителна история, тъй като точно Форест заеха мястото на Кристъл Палас в Лига Европа, след като клубът от Лондон бе изваден от турнира заради проблем със собствеността. Палас обжалва пред Арбитражния спортен съд в Лозана, но загуби делото.

"Форест не е виновен за случая. Ние свършихме страхотна работа миналата година. Ще бъде предизвикателство. Не сме ние, които трябва да обвиняват, но очаквам в неделя особена атмосфера около мача", призна Нуно Еспирито Санто.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages