Ювентус остана без Камбиазо за дербито с Интер

Защитникът на Ювентус Андреа Камбиазо ще бъде извън терените за следващите два мача. Той получи това наказание за червения картон, който получе в мача с Парма от първия кръг на Серия "А".

Италианският национал бе изгонен от игра седем минути преди края на редовното време за удар с лакът срещу защитника на Парма Матиас Фьортофт Льовик, след като двамата спориха за висока топка до тъчлинията.

Ювентус стартира успешно след голове на Дейвид и Влахович

След потвърденото наказание от два мача, Камбиазо няма да бъде на разположение за предстоящия двубой на Юве в Серия "A" срещу отбора от родния му град, Дженоа, а също така ще пропусне и Дерби д'Италия срещу големия съперник Интер след паузата за националните отбори.

Санкцията на Камбиазо няма да важи за международните срещи, в случай че той бъде повикан в състава на националния отбор на Италия от Дженаро Гатузо по-късно тази седмица.

Междувременно, халфът на Сасуоло Исмаел Коне беше единственият друг играч, получил червен картон по време на първия кръг от мачове в Серия "А" при загубата с 0:2 от Наполи. Той е наказан за един мач, тъй като изгонването му беше в резултат на два жълти картона.

Следвай ни:

Снимки: Imago