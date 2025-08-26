Ювентус остана без Камбиазо за дербито с Интер

Популярни
  • 26 авг 2025 | 21:29
  • 777
  • 0

Защитникът на Ювентус Андреа Камбиазо ще бъде извън терените за следващите два мача. Той получи това наказание за червения картон, който получе в мача с Парма от първия кръг на Серия "А".

Италианският национал бе изгонен от игра седем минути преди края на редовното време за удар с лакът срещу защитника на Парма Матиас Фьортофт Льовик, след като двамата спориха за висока топка до тъчлинията.

След потвърденото наказание от два мача, Камбиазо няма да бъде на разположение за предстоящия двубой на Юве в Серия "A" срещу отбора от родния му град, Дженоа, а също така ще пропусне и Дерби д'Италия срещу големия съперник Интер след паузата за националните отбори.

Санкцията на Камбиазо няма да важи за международните срещи, в случай че той бъде повикан в състава на националния отбор на Италия от Дженаро Гатузо по-късно тази седмица.

Междувременно, халфът на Сасуоло Исмаел Коне беше единственият друг играч, получил червен картон по време на първия кръг от мачове в Серия "А" при загубата с 0:2 от Наполи. Той е наказан за един мач, тъй като изгонването му беше в резултат на два жълти картона.

Снимки: Imago

