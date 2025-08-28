Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Рома
  3. Дибала и Рома започват преговори за нов договор

Дибала и Рома започват преговори за нов договор

  • 28 авг 2025 | 03:32
  • 107
  • 0
Дибала и Рома започват преговори за нов договор

Нападателят на Рома Пауло Дибала скоро може да подпише нов договор с клуба, пишат италианските медии.

Желанието и на двете страни е сътрудничеството да бъде удължено и по този повод скоро предстои среща на ръководството на Рома с агента на аржентинеца.

Единственото условие е свързано със заплатата на Дибала: настоящите 8 милиона евро се считат за твърде високи и ще е необходимо намаление, срещу което играчът няма нищо против, пише VoceGiallorossa.it.

Дибала се завърна на терена в събота, като влезе от пейката при победата на Рома над Болоня с 1:0 на старта в Серия А. Това бе първи официален мач за Дибала от март месец, когато получи поредната си контузия и се наложи да претърпи операция.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Гръмък провал на Ман Юнайтед срещу тим от Лига 2

Гръмък провал на Ман Юнайтед срещу тим от Лига 2

  • 28 авг 2025 | 00:22
  • 27696
  • 134
Байерн допусна необясним срив, но Хари Кейн поправи щетите в последните секунди

Байерн допусна необясним срив, но Хари Кейн поправи щетите в последните секунди

  • 27 авг 2025 | 23:40
  • 16622
  • 15
Ференцварош се бори докрай, но Карабах удържа и влезе в Шампионската лига

Ференцварош се бори докрай, но Карабах удържа и влезе в Шампионската лига

  • 27 авг 2025 | 21:44
  • 6440
  • 2
Спарта потрепери, но елиминира Рига

Спарта потрепери, но елиминира Рига

  • 27 авг 2025 | 21:41
  • 1467
  • 0
Бран прегази АЕК и си осигури място в групите на Лига Европа

Бран прегази АЕК и си осигури място в групите на Лига Европа

  • 27 авг 2025 | 21:28
  • 1485
  • 4
Челси и Ман Юнайтед са много близо до разбирателство за Гарначо

Челси и Ман Юнайтед са много близо до разбирателство за Гарначо

  • 27 авг 2025 | 20:26
  • 3654
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Гръмък провал на Ман Юнайтед срещу тим от Лига 2

Гръмък провал на Ман Юнайтед срещу тим от Лига 2

  • 28 авг 2025 | 00:22
  • 27696
  • 134
Байерн допусна необясним срив, но Хари Кейн поправи щетите в последните секунди

Байерн допусна необясним срив, но Хари Кейн поправи щетите в последните секунди

  • 27 авг 2025 | 23:40
  • 16622
  • 15
Ето всички участници в Шампионската лига и разпределението по урни

Ето всички участници в Шампионската лига и разпределението по урни

  • 28 авг 2025 | 00:09
  • 7541
  • 4
ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия

ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия

  • 27 авг 2025 | 14:17
  • 37084
  • 159
Венци Стефанов: Адски недостойно е!

Венци Стефанов: Адски недостойно е!

  • 27 авг 2025 | 15:37
  • 52017
  • 42
Ден 4 на US Open: Алкарас е на корта

Ден 4 на US Open: Алкарас е на корта

  • 28 авг 2025 | 01:40
  • 14382
  • 3