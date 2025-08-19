Популярни
  Дибала отрече слуховете за трансфер в Бока Хуниорс

  19 авг 2025 | 16:28
Звездата на Рома Пауло Дибала отрече слуховете, че ще премине в Бока Хуниорс, въпреки че през това лято неговият приятел Леандро Паредес смени “вълците” именно с аржентинския гранд. Това нападателят направи в свое включване в предаването в YouTube OLGA, в което гостуваше неговата съпруга Ориана Сабатини.

“Няма нищо с Бока. Щастлив съм в Рома и имам договор, така че ще остана тук. С Паредес сме добри приятели, но ще продължа да си правя барбекюта в Рим. Интер Маями? Познавам собствениците, но няма нищо повече”, увери Дибала.

Той също така си припомни за своето предложение за брак към половинката си, което е било именно в Рим. “Вечеряхме заедно с Паредес и Алваро Мората, който ми е като брат, след което се разходихме. Отидохме да си вземем сладолед, след което решихме да си направим много късна разходка до фонтана “Треви”. Почти нямаше хора там, така че беше подходящо за предложението.  След това започна да вали и това почти усложни нещата, но все пак ми се получи”, сподели аржентинският национал.

Снимки: Gettyimages

