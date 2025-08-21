Ново попълнение на Рома се контузи още в първия си ден в клуба

Популярни
  21 авг 2025
Крилото Леон Бейли започна с фалстарт периода си в Рома, след като се контузи още в първата си тренировка с новия си клуб.

Вчера сутринта “вълците” представиха Бейли като ново попълнение след сделка с Астън Вила за негов наем през този сезон. Така още в първия си ден в Рома ямайският национал се включил в отборната тренировка. Той обаче е напуснал заниманието с травма, както потвърдиха от клуба. 28-годишният играч е с мускулно разкъсване в дясното си бедро, като според италианските медии той ще пропусне първите два мача на тима от новата кампания, а именно срещите с Болоня и Пиза. Така най-вероятно Бейли ще бъде готов за своя дебют за “джалоросите” след паузата заради националните отбори през септември, когато първият им мач е с Торино.

