Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Рома
  3. Рома планира да върне Довбик в Ла Лига

Рома планира да върне Довбик в Ла Лига

  • 25 авг 2025 | 15:38
  • 1401
  • 0
Рома планира да върне Довбик в Ла Лига

Украинският нападател на Рома Артьом Довбик е дал съгласието си да се върне в испанската Ла Лига и да играе под наем във Виляреал през новия сезон, пише вестник "Гадзета дело Спорт”, както и белгийският журналист Саша Таволиери.

Нападателят не попадна в плановете на треньора Джан Пиеро Гасперини и самият той ще е доволен да се върне в Испания, където два пъти стана голмайстор с отбора на Жирона.

Така и Рома ще спести голямата заплата на тарана, която е 3,5 млн. евро на година. Очаква се в договора да бъде фиксира и откупна клауза за Довбик на стойност 25-30 млн. евро. Самият украинец бе обект на интерес от английските тимове Лийдс, Уест Хам и Евертън, но в крайна сметка най-вероятно ще заиграе за Виляреал.

Така Рома ще има вече свобода да привлече нов нападател, като цел номер 1 остава португалският таран на Уулвърхамптън Фабио Силва. В същото време в края на седмицата се очаква при римските “вълци” да пристигне централният защитник на Легия (Варшава) Ян Жилковски.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Разкриха следващата цел на Арсенал и Тотнъм, клаузата му е 60 млн. евро

Разкриха следващата цел на Арсенал и Тотнъм, клаузата му е 60 млн. евро

  • 25 авг 2025 | 13:05
  • 3485
  • 1
ФА разследва банера срещу Маринакис

ФА разследва банера срещу Маринакис

  • 25 авг 2025 | 12:45
  • 2057
  • 1
Сака пропуска дербито с Ливърпул, под въпрос е и за други важни мачове на Арсенал

Сака пропуска дербито с Ливърпул, под въпрос е и за други важни мачове на Арсенал

  • 25 авг 2025 | 12:32
  • 5882
  • 9
Мениджърът на Нотингам Форест коментира слуховете за раздяла

Мениджърът на Нотингам Форест коментира слуховете за раздяла

  • 25 авг 2025 | 12:15
  • 2555
  • 0
Рууни: Аморим няма оправдание, трябват резултати

Рууни: Аморим няма оправдание, трябват резултати

  • 25 авг 2025 | 11:58
  • 7373
  • 25
Халф на Реал Мадрид разкри, че напуска

Халф на Реал Мадрид разкри, че напуска

  • 25 авг 2025 | 11:32
  • 3831
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Босовете на ЦСКА с категорично решение - клубът ще бъде изчистен до последния човек без амбициите на "червените"

Босовете на ЦСКА с категорично решение - клубът ще бъде изчистен до последния човек без амбициите на "червените"

  • 25 авг 2025 | 14:00
  • 33821
  • 121
ЦСКА разкара нападател без гол в efbet Лига

ЦСКА разкара нападател без гол в efbet Лига

  • 25 авг 2025 | 10:59
  • 40051
  • 89
България аут от Мондиал 2025

България аут от Мондиал 2025

  • 25 авг 2025 | 16:49
  • 5877
  • 34
Феновете на Левски изкупиха билетите за гостуването в Алкмаар

Феновете на Левски изкупиха билетите за гостуването в Алкмаар

  • 25 авг 2025 | 10:18
  • 18054
  • 43
Борислав Младенов след като подписа с Апоел Тел Авив: Майка ми и баща ми бяха в шок

Борислав Младенов след като подписа с Апоел Тел Авив: Майка ми и баща ми бяха в шок

  • 25 авг 2025 | 16:15
  • 2573
  • 0
Нюкасъл се кани да обърка сметките на Ливърпул

Нюкасъл се кани да обърка сметките на Ливърпул

  • 25 авг 2025 | 06:30
  • 13453
  • 13