Рома планира да върне Довбик в Ла Лига

Украинският нападател на Рома Артьом Довбик е дал съгласието си да се върне в испанската Ла Лига и да играе под наем във Виляреал през новия сезон, пише вестник "Гадзета дело Спорт”, както и белгийският журналист Саша Таволиери.
Нападателят не попадна в плановете на треньора Джан Пиеро Гасперини и самият той ще е доволен да се върне в Испания, където два пъти стана голмайстор с отбора на Жирона.
Така и Рома ще спести голямата заплата на тарана, която е 3,5 млн. евро на година. Очаква се в договора да бъде фиксира и откупна клауза за Довбик на стойност 25-30 млн. евро. Самият украинец бе обект на интерес от английските тимове Лийдс, Уест Хам и Евертън, но в крайна сметка най-вероятно ще заиграе за Виляреал.
Така Рома ще има вече свобода да привлече нов нападател, като цел номер 1 остава португалският таран на Уулвърхамптън Фабио Силва. В същото време в края на седмицата се очаква при римските “вълци” да пристигне централният защитник на Легия (Варшава) Ян Жилковски.
Снимки: Imago