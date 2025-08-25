Рома планира да върне Довбик в Ла Лига

Украинският нападател на Рома Артьом Довбик е дал съгласието си да се върне в испанската Ла Лига и да играе под наем във Виляреал през новия сезон, пише вестник "Гадзета дело Спорт”, както и белгийският журналист Саша Таволиери.

Нападателят не попадна в плановете на треньора Джан Пиеро Гасперини и самият той ще е доволен да се върне в Испания, където два пъти стана голмайстор с отбора на Жирона.

🟡🔵 BREAKING – Artem Dovbyk is closing in on a move to Villarreal CF!



💰 Advanced negotiations with AS Roma for a loan with an option to buy.



🇪🇸 As part of the deal under discussion, the Spanish club would cover Dovbyk’s full salary.



🇺🇦 Dovbyk is open to the move, but Roma… pic.twitter.com/0oF9Nx7E7i — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 25, 2025

Така и Рома ще спести голямата заплата на тарана, която е 3,5 млн. евро на година. Очаква се в договора да бъде фиксира и откупна клауза за Довбик на стойност 25-30 млн. евро. Самият украинец бе обект на интерес от английските тимове Лийдс, Уест Хам и Евертън, но в крайна сметка най-вероятно ще заиграе за Виляреал.

Така Рома ще има вече свобода да привлече нов нападател, като цел номер 1 остава португалският таран на Уулвърхамптън Фабио Силва. В същото време в края на седмицата се очаква при римските “вълци” да пристигне централният защитник на Легия (Варшава) Ян Жилковски.

Следвай ни:

Снимки: Imago