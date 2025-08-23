Популярни
  3. Ново попълнение донесе първа победа на Рома за сезона

  • 23 авг 2025 | 23:44
  • 490
  • 0
Рома започна новата кампания в Серия "А" с победа. "Вълците" се наложиха с минималното 1:0 над Болоня на своя "Олимпико". Героят в мача бе новото попълнение Уесли, който отбеляза победния гол в 53-тата минута. Това бе и първи официален успех за новия наставник на столичани Джан Пиеро Гасперини, за когото пък това бе юбилеен мач №600 в елита на Италия.

Рома бе отборът, който доминираше и създаде по-опасните положение в хода на двубоя. В началните минути на два пъти Еван Фъргюсън отправи опасни удари, но първият бе отразен от вратаря, а вторият с глава мина покрай вратата.

След това в 23-тата минута изстрел с глава на Браян Кристанте се отби от гредата.

В началото на втората част и Болоня можеше да съжалява, тъй като изстрел на Сантиаго Кастро разтресе напречната греда.

В 53-тата минута обаче Рома нанесе своя удар. Уесли получи по лявото крило, в първия момент загуби контрол над топката, но грешка на Йон Лукуми му позволи да си я върне и да стреля във вратата за 1:0.

До края на мача домакините пропиляха и други добри шансове, като в 63-тата минута изстрел на Ману Коне мина опасно близо до вратата, а в 76-ата и Пауло Дибала не успя да преодолее вратаря Лукаш Скорупски.

Все пак Рома се поздрави с успеха и записа първи три точки в актива си. Болоня пък си тръгна с празни ръце от Рим.

