Ново попълнение донесе първа победа на Рома за сезона

Рома започна новата кампания в Серия "А" с победа. "Вълците" се наложиха с минималното 1:0 над Болоня на своя "Олимпико". Героят в мача бе новото попълнение Уесли, който отбеляза победния гол в 53-тата минута. Това бе и първи официален успех за новия наставник на столичани Джан Пиеро Гасперини, за когото пък това бе юбилеен мач №600 в елита на Италия.

Рома бе отборът, който доминираше и създаде по-опасните положение в хода на двубоя. В началните минути на два пъти Еван Фъргюсън отправи опасни удари, но първият бе отразен от вратаря, а вторият с глава мина покрай вратата.

600 - Against Bologna, Gian Piero Gasperini reaches the milestone of 600 #SerieA appearances, becoming only the fifth coach to do so in the history of the Italian top flight, after Nils Liedholm (635), Giovanni Trapattoni (689), Nereo Rocco (747) and Carlo Mazzone (792). Elite. pic.twitter.com/gxaTG0QZRU — OptaPaolo (@OptaPaolo) August 23, 2025

След това в 23-тата минута изстрел с глава на Браян Кристанте се отби от гредата.

В началото на втората част и Болоня можеше да съжалява, тъй като изстрел на Сантиаго Кастро разтресе напречната греда.

В 53-тата минута обаче Рома нанесе своя удар. Уесли получи по лявото крило, в първия момент загуби контрол над топката, но грешка на Йон Лукуми му позволи да си я върне и да стреля във вратата за 1:0.

До края на мача домакините пропиляха и други добри шансове, като в 63-тата минута изстрел на Ману Коне мина опасно близо до вратата, а в 76-ата и Пауло Дибала не успя да преодолее вратаря Лукаш Скорупски.

Все пак Рома се поздрави с успеха и записа първи три точки в актива си. Болоня пък си тръгна с празни ръце от Рим.