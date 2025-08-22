Гасперини коментира дали е доволен от трансферната селекция на Рома

Новият наставник на Рома Джан Пиеро Гасперини коментира трансферната селекция на клуба през това лято. Той призна, че е очаквал по-голяма активност на трансферния пазар, но също така изрази задоволство от качеството на петте нови попълнения.

“Да, няма съмнение, че очаквах по-голяма активност на трансферния пазар. Особено за един нов треньор, който, естествено, още с пристигането си иска да наложи други идеи. Ние обаче работихме добре с играчите, които бяха тук, докато други се присъединиха по-късно. Разбира се, всички бихме искали да работим със завършен състав, но мисля, че това вече се е превърнало донякъде в утопия. В началото винаги имаш определени намерения, но те са едно нещо, а изпълнението им е друго. Намеренията винаги са много солидни, но изпълнението има свой собствен определен момент, а това е нещо, което трябва да имаш предвид.

Gian Piero Gasperini: "Dovbyk and Ferguson are two different musical instruments, it depends on how you use them. They’re both growing." https://t.co/ENHdoj3Amx — RomaPress (@ASRomaPress) August 22, 2025

Артьом Довбик е повикан за утрешния мач като всички останали. Нямам кристална топка, с която да гледам в бъдещето. Утре е началото на първенството, като Довбик и останалите извикани играчи ще трябва да са напълно концентрирани. След това ще видим какво ще стане през следващите дни. Довбик и Евън Фъргюсън са два инструмента и как ще ги използвам зависи от това дали са подходящи, или не. Това са два различни, но отлични инструмента. Струва ми се, че и двамата се подобряват както динамично, така и физически. Лоренцо Пелегрини? Клубът не иска да поднови неговия договор, а той трябва да играе. Така че ако има възможност за него да отиде другаде и да играе, клубът е отворен за нея.

🚨⚠️ Gasperini opens doors to Lorenzo Pellegrini’s exit: “The club doesn’t want to extend his contract… and he needs to play”.



“So if there’s a solution for him to go and play, the club would be open to that”. pic.twitter.com/50yjvqBaqd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2025

Дали сега сме по-силни от миналия сезон? Трябва да разберем дали е така. Това определено е много различна Рома. Ако погледнем последния стартов състав от края на май, има трима титуляри, които вече не са тук, както и още шестима или седмина на пейката. Междувременно, дойдоха петима, но, за съжаление, един от тях веднага се контузи (Леон Бейли - б.р.). Също така сме различни по отношение на броя на играчите. Но дали сме по-силни? Надявам се, че е така. Новите попълнения са играчите, с които клубът е решил да гради бъдеще. Всички те са млади, най-възрастният е на 24 години (Бейли е на 28 - б.р.). Те са различни и пристигат в различни етапи от своите кариери. Уесли идва с 30 мача зад гърба си, а Фъргюсън се възстановяваше известно време. Това са различни ситуации, но те ми харесват. Играчите са добри и мисля, че можем да работим с тях.

🎙️ La conferenza stampa di mister Gasperini alla vigilia di Roma-Bologna 🟨 🟥



Leggi le parole del tecnico 👉 https://t.co/Tj8KX3Kso9#ASRoma pic.twitter.com/jbcv0PvbDY — AS Roma (@OfficialASRoma) August 22, 2025

Правилните играчи са тези, които са добри. Става въпрос за футболистите със стойност и потенциал. Всички те пасват на моя начин на мислене и на стила ми на игра. Новите попълнения отговарят на характеристиките, с които искаме да започнем отначало. Нуждата да подмладим и да рестартираме не с установени играчи, а с нововъзникващи таланти, които могат да генерират и капиталови печалби. Това е, за което се говори сега. Всъщност, случаят не е такъв, защото трябва да привлечем играчи, които ще имат стойност в бъдеще”, заяви Гасперини на пресконференцията си преди утрешния двубой с Болоня.

