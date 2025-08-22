Популярни
Рома се насочва към нападател на Монако заради трудностите със Санчо и Силва

Рома се насочва към нападател на Монако заради трудностите със Санчо и Силва

От Рома са се преориентирали към нападателя на Монако Брийл Емболо заради трудностите по привличането на набелязаните играчи от Премиър лийг, пише “Гадзета дело спорт”.

Крилото на Манчестър Юнайтед Джейдън Санчо все още отказва да даде положителен отговор на “вълците”, а междувременно нападателят на Уулвърхамптън Фабио Силва вече се споразумя с Борусия (Дортмунд). Ето защо в Рома са потърсили нов вариант и така се е появила възможността с Емболо. Швейцарският национал има само още една година от договора си с монегаските, поради което би излязъл на “джалоросите” около 15 млн. евро.

Според вестника цяло лято агентите на 28-годишния играч го предлагат на Милан, откъдето обаче не проявяват сериозен интерес. В крайна сметка, той наистина може да заиграе в Серия "А", но с екипа на римския клуб.

