Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Турция се развихри срещу Порзингис и компания

Турция се развихри срещу Порзингис и компания

  • 27 авг 2025 | 20:26
  • 437
  • 0
Турция се развихри срещу Порзингис и компания

Турция отнесе с 93:73 един от съдомакините на ЕвроБаскет 2025 Латвия. Двубоят бе от Група А и се изигра в Рига.

Турците имаха 8 точки преднина на почивката, а през второто полувреме продължиха да доминират на игрището и в последната четвърт разликата достигна в един момент 26 точки при 88:62. Латвийците все пак успяха да се доберат до по-почетна разлика, но със сигурност няма да са доволни от старта си на шампионата.

Джеди Осман вкара 20 точки за Турция, а Кенан Сипахи реализира 19. Центърът на Хюстън Рокетс Алперен Шенгюн записа 16 точки, 8 борби и 7 асистенции.

За Латвия голямата звезда на тима Кристапс Порзингис разочарова с представянето си - 10 точки, 4 борби и 6 грешки. Рихардс Ломаз бе най-резултатен за домакините с 16 точки.

СТАТИСТИКА НА МАЧА

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Литва не допусна изненада в първия мач на ЕвроБаскет 2025

Литва не допусна изненада в първия мач на ЕвроБаскет 2025

  • 27 авг 2025 | 15:49
  • 614
  • 0
Следете със Sportal.bg битките в първия ден на ЕвроБаскет 2025

Следете със Sportal.bg битките в първия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 27 авг 2025 | 20:30
  • 9797
  • 0
Момичетата до 16 години се разправиха с Босна и Херцеговина за място на полуфиналите

Момичетата до 16 години се разправиха с Босна и Херцеговина за място на полуфиналите

  • 27 авг 2025 | 15:26
  • 640
  • 0
Везенков коментира дали ще бъде готов за началото на новия сезон

Везенков коментира дали ще бъде готов за началото на новия сезон

  • 27 авг 2025 | 14:34
  • 1703
  • 0
Везенков посочи кой ще триумфира на ЕвроБаскет 2025

Везенков посочи кой ще триумфира на ЕвроБаскет 2025

  • 27 авг 2025 | 14:02
  • 2263
  • 0
Капитанът на Германия се надява треньорът Мумбру да се оправи бързо

Капитанът на Германия се надява треньорът Мумбру да се оправи бързо

  • 27 авг 2025 | 12:24
  • 1096
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски проведе последна тренировка преди тежкия реванш с АЗ Алмкмаар

Левски проведе последна тренировка преди тежкия реванш с АЗ Алмкмаар

  • 27 авг 2025 | 20:44
  • 3274
  • 27
ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия

ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия

  • 27 авг 2025 | 14:17
  • 29337
  • 115
Гримсби - Манчестър Юнайтед, Шешко стартира за пръв път

Гримсби - Манчестър Юнайтед, Шешко стартира за пръв път

  • 27 авг 2025 | 21:04
  • 1364
  • 3
Венци Стефанов: Адски недостойно е!

Венци Стефанов: Адски недостойно е!

  • 27 авг 2025 | 15:37
  • 40783
  • 30
Следете със Sportal.bg битките в първия ден на ЕвроБаскет 2025

Следете със Sportal.bg битките в първия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 27 авг 2025 | 20:30
  • 9797
  • 0
Ден 4 на US Open: Джокович обърна американец

Ден 4 на US Open: Джокович обърна американец

  • 27 авг 2025 | 20:55
  • 9722
  • 2