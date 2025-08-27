Турция се развихри срещу Порзингис и компания

Турция отнесе с 93:73 един от съдомакините на ЕвроБаскет 2025 Латвия. Двубоят бе от Група А и се изигра в Рига.

Турците имаха 8 точки преднина на почивката, а през второто полувреме продължиха да доминират на игрището и в последната четвърт разликата достигна в един момент 26 точки при 88:62. Латвийците все пак успяха да се доберат до по-почетна разлика, но със сигурност няма да са доволни от старта си на шампионата.

Джеди Осман вкара 20 точки за Турция, а Кенан Сипахи реализира 19. Центърът на Хюстън Рокетс Алперен Шенгюн записа 16 точки, 8 борби и 7 асистенции.

За Латвия голямата звезда на тима Кристапс Порзингис разочарова с представянето си - 10 точки, 4 борби и 6 грешки. Рихардс Ломаз бе най-резултатен за домакините с 16 точки.

СТАТИСТИКА НА МАЧА

