Литва не допусна изненада в първия мач на ЕвроБаскет 2025

  • 27 авг 2025 | 15:49
Литва не допусна изненада в първия мач на ЕвроБаскет 2025

Литва спечели първия мач на ЕвроБаскет 2025. В двубой от Група B на турнира литовците сразиха британците с 94:70 в Тампере.

В отсъствието на Домантас Сабонис, звездата на тима Йонас Валанчунас остана на косъм от дабъл-дабъл. За 21 минути игра центърът, който от новия сезон ще носи екипа на Денвър Нъгетс, записа 18 точки и 9 борби. Азуолас Тубелис вкара 17 точки, като хвана и 7 борби, а Рокас Йокубайтис се отчете с 12 точки, 6 асистенции и 5 борби. 12 точки отбеляза за Литва и Маргирис Нормантас.

За Великобритания 17 точки реализира Акуази Йебоа, а по 10 добавиха Тарик Филип и Майлс Хесън.

Британците не загубиха единствено втората четвърт, която завърши без победител - 18:18. В първите 10 минути обаче литовците вече бяха отворили разлика от 8 точки - 23:15. През второто полувреме играчите на Римас Куртинайтис продължаваха да увеличават преднината си, за да спечелят с 24 точки разлика.

СТАТИСТИКА НА МАЧА

Снимки: Imago

