Везенков посочи кой ще триумфира на ЕвроБаскет 2025

Българската суперзвезда Александър Везенков даде своята прогноза за започващото днес Европейско първенство по баскетбол за мъже. Крилото на Олимпиакос бе попитан от сайта Eurohoops кои отбори ще намерят място в призовата тройка и кой играч ще стане MVP на турнира, провеждащ се в 4 държави - Финландия, Полша, Кипър и Латвия.

Според Саша Сърбия ще грабне златото, а със среброто ще трябва да се задоволи световният шампион Германия. Бронза пък ще заслужи Гърция. Най-полезен играч на първенството пък, според Везенков, ще стане голямата звезда на Сърбия Никола Йокич.

В интервю пред Sportal.bg наскоро Везенков също посочи Сърбия за основен фаворит за трофея.

Сърбия започва още в първия ден участието си на шампионата, като излиза довечера от 21:15 часа българско време срещу Естония.

Междувременно Везенков започна подготовка с Олимпиакос за новия сезон.