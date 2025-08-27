Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Везенков посочи кой ще триумфира на ЕвроБаскет 2025

Везенков посочи кой ще триумфира на ЕвроБаскет 2025

  • 27 авг 2025 | 14:02
  • 1164
  • 0

Българската суперзвезда Александър Везенков даде своята прогноза за започващото днес Европейско първенство по баскетбол за мъже. Крилото на Олимпиакос бе попитан от сайта Eurohoops кои отбори ще намерят място в призовата тройка и кой играч ще стане MVP на турнира, провеждащ се в 4 държави - Финландия, Полша, Кипър и Латвия.

Според Саша Сърбия ще грабне златото, а със среброто ще трябва да се задоволи световният шампион Германия. Бронза пък ще заслужи Гърция. Най-полезен играч на първенството пък, според Везенков, ще стане голямата звезда на Сърбия Никола Йокич.

В интервю пред Sportal.bg наскоро Везенков също посочи Сърбия за основен фаворит за трофея.

Сърбия започва още в първия ден участието си на шампионата, като излиза довечера от 21:15 часа българско време срещу Естония.

Междувременно Везенков започна подготовка с Олимпиакос за новия сезон.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Агенция Digital ID ще ръководи маркетинга на баскетболния отбор Апоел Тел Авив по време на участието му в Евролигата в София

Агенция Digital ID ще ръководи маркетинга на баскетболния отбор Апоел Тел Авив по време на участието му в Евролигата в София

  • 27 авг 2025 | 09:14
  • 774
  • 0
Александър Гавалюгов с гръмки думи след трансфера на Боби Младенов в Апоел Тел Авив

Александър Гавалюгов с гръмки думи след трансфера на Боби Младенов в Апоел Тел Авив

  • 27 авг 2025 | 08:00
  • 7457
  • 9
Изненадващи прогнози за ЕвроБаскет от Ботевград

Изненадващи прогнози за ЕвроБаскет от Ботевград

  • 27 авг 2025 | 07:36
  • 5724
  • 0
ЕвроБаскет 2025 започва със суперзвезди и интригуващи сблъсъци

ЕвроБаскет 2025 започва със суперзвезди и интригуващи сблъсъци

  • 27 авг 2025 | 07:00
  • 6507
  • 4
Константин Паисиев пред Sportal.bg: Мястото на Миньор трябва да е минимум в шестицата

Константин Паисиев пред Sportal.bg: Мястото на Миньор трябва да е минимум в шестицата

  • 26 авг 2025 | 20:33
  • 2010
  • 0
Васил Попов пред Sportal.bg: Тази година Миньор има по-високи цели

Васил Попов пред Sportal.bg: Тази година Миньор има по-високи цели

  • 26 авг 2025 | 20:20
  • 1832
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия

ЦСКА с позиция срещу съдията на мача със Славия

  • 27 авг 2025 | 14:17
  • 8969
  • 28
Мондиал 2025: България 0:0 Испания! Следете мача ТУК!

Мондиал 2025: България 0:0 Испания! Следете мача ТУК!

  • 27 авг 2025 | 15:23
  • 1281
  • 1
ЦСКА се раздели със Сакалиев

ЦСКА се раздели със Сакалиев

  • 27 авг 2025 | 12:40
  • 39943
  • 47
Левски замина за Нидерландия със Сангаре и Костадинов, Охене остава в София

Левски замина за Нидерландия със Сангаре и Костадинов, Охене остава в София

  • 27 авг 2025 | 10:13
  • 15912
  • 45
Боримиров: Вярата не е загубена, видяхме снощи какви изненади станаха

Боримиров: Вярата не е загубена, видяхме снощи какви изненади станаха

  • 27 авг 2025 | 10:19
  • 10127
  • 45
Започнаха битките на ЕвроБаскет 2025

Започнаха битките на ЕвроБаскет 2025

  • 27 авг 2025 | 13:30
  • 2210
  • 0