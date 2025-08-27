ЕвроБаскет 2025 започва със суперзвезди и интригуващи сблъсъци

Днес започва Европейското първенство по баскетбол за мъже. Шампионът ще се проведе в 4 държави - Кипър, Финландия, Полша и Латвия. Битката за трофея приключва на 14 септември с финала в Рига.
България за съжаление не успя да намери място на големия баскетболен форум.
24-те отбора са разпределени в 4 групи, всяка с по 6 тима.
Група A (Рига, Латвия):
Португалия, Естония, Латвия, Турция, Сърбия, Чехия
Група B (Тампере, Финландия):
Германия, Финландия, Великобритания, Литва, Швеция, Черна гора
Група C (Лимасол, Кипър):
Кипър, Италия, Грузия, Испания, Гърция, Босна и Херцеговина
Група D (Катовице, Полша):
Исландия, Франция, Словения, Полша, Белгия, Израел
Първата фаза ще приключи на 4 септември, след което ще последват елиминационните мачове, които ще се играят в Рига, столицата на Латвия.
Групова фаза
(27 август – 4 септември)
Осминафинали
(6-7 септември)
Четвъртфинали
(9-10 септември)
Полуфинали
(12 септември)
Финали
(14 септември)
Испания ще защитава европейската си титла от 2022-а, но за основен фаворит за златото сега е считан тимът на Сърбия, водена от скамейката от легендарния Светислав Пешич и на терена от суперзвездата Никола Йокич.
С опитен лидер в лицето на Йокич и със страхотна химия в отбора, Сърбия има сили да спечели златните медали. Отборите, които могат да затруднят сърбите, са световният шампион Германия и Франция, олимпийски сребърен медалист от Игрите в Париж през 2024 година.
Феновете ще могат да се насладят на изявите на трима от най-добрите играчи в света на ЕвроБаскет 2025. Става въпрос за Никола Йокич, Янис Адетокунбо и Лука Дончич. На шампионата на Стария континент ще играят и баскетболисти, които блестят с националната фланелка, като Лаури Марканен (Финландия), Дени Авдия (Израел), Алперен Шенгюн (Турция), Кристапс Порзингис (Латвия), Франц Вагнер (Германия) и Йонас Валанчунас (Литва).
Освен звездите от НБА, съставите на националните отбори са пълни с важни играчи от Евролигата, както и с натурализирани американци като Шейн Ларкин (Турция), Дариъс Томпсън (Италия), Камар Болдуин (Грузия) и Джордан Лойд (Полша).
В първата среща от първенството Великобритания се изправя срещу Литва от 13:30 часа българско време. Латвия - Турция (18:00 часа) е може би най-интригуващият двубой в първия ден на турнира, а в последния мач от програмата за днес фаворитът Сърбия ще има за съперник Естония от 21:15 часа. Малко преди това, в 20:30, пък съдомакинът Финландия излиза в скандинавско дерби срещу Швеция.
Снимки: Sportal.bg