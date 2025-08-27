ЕвроБаскет 2025 започва със суперзвезди и интригуващи сблъсъци

Днес започва Европейското първенство по баскетбол за мъже. Шампионът ще се проведе в 4 държави - Кипър, Финландия, Полша и Латвия. Битката за трофея приключва на 14 септември с финала в Рига.

България за съжаление не успя да намери място на големия баскетболен форум.

24-те отбора са разпределени в 4 групи, всяка с по 6 тима.

Група A (Рига, Латвия):

Португалия, Естония, Латвия, Турция, Сърбия, Чехия

Група B (Тампере, Финландия):

Германия, Финландия, Великобритания, Литва, Швеция, Черна гора

Група C (Лимасол, Кипър):

Кипър, Италия, Грузия, Испания, Гърция, Босна и Херцеговина

Група D (Катовице, Полша):

Исландия, Франция, Словения, Полша, Белгия, Израел

Първата фаза ще приключи на 4 септември, след което ще последват елиминационните мачове, които ще се играят в Рига, столицата на Латвия.

Групова фаза

(27 август – 4 септември)

Осминафинали

(6-7 септември)

Четвъртфинали

(9-10 септември)

Полуфинали

(12 септември)

Финали

(14 септември)

Испания ще защитава европейската си титла от 2022-а, но за основен фаворит за златото сега е считан тимът на Сърбия, водена от скамейката от легендарния Светислав Пешич и на терена от суперзвездата Никола Йокич.

С опитен лидер в лицето на Йокич и със страхотна химия в отбора, Сърбия има сили да спечели златните медали. Отборите, които могат да затруднят сърбите, са световният шампион Германия и Франция, олимпийски сребърен медалист от Игрите в Париж през 2024 година.

Феновете ще могат да се насладят на изявите на трима от най-добрите играчи в света на ЕвроБаскет 2025. Става въпрос за Никола Йокич, Янис Адетокунбо и Лука Дончич. На шампионата на Стария континент ще играят и баскетболисти, които блестят с националната фланелка, като Лаури Марканен (Финландия), Дени Авдия (Израел), Алперен Шенгюн (Турция), Кристапс Порзингис (Латвия), Франц Вагнер (Германия) и Йонас Валанчунас (Литва).

Освен звездите от НБА, съставите на националните отбори са пълни с важни играчи от Евролигата, както и с натурализирани американци като Шейн Ларкин (Турция), Дариъс Томпсън (Италия), Камар Болдуин (Грузия) и Джордан Лойд (Полша).

В първата среща от първенството Великобритания се изправя срещу Литва от 13:30 часа българско време. Латвия - Турция (18:00 часа) е може би най-интригуващият двубой в първия ден на турнира, а в последния мач от програмата за днес фаворитът Сърбия ще има за съперник Естония от 21:15 часа. Малко преди това, в 20:30, пък съдомакинът Финландия излиза в скандинавско дерби срещу Швеция.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg