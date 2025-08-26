Драма часове преди старта на ЕвроБаскет: Селекционерът на Германия хоспитализиран по спешност

Селекционерът на Германия Алекс Мумбру е хоспитализиран по спешност. Ден преди началото на ЕвроБаскет Мумбру е приет в болница тази сутрин, като лекарите са решили да го задържат за лечение.

Засега няма много информация какво точно се е случило с Мумбру, като се споменава единствено, че става въпрос за остра инфекция. Алекс Мумбру е настанен в болница във финландския град Тампере и вече е ясно, че няма да води световните шампиони в първия мач от турнира срещу Черна гора.

Според информация на BasketNews не е известно колко дълго Мумбру ще трябва да остане в болница. За момента се знае само, че срещу Черна гора ще го замести Алан Ибрахимагич, неговият първи помощник в националния отбор на Германия.

Кой е Алекс Мумбру?

Алекс Мумбру е бивш испански баскетболист, който донякъде изненадващо зае треньорския пост в Германия на мястото на Гордън Хърбърт – треньорът, който изведе Маншафта до златото на последното Световно първенство и който пое националния отбор на Канада.

Мумбру е на 46 години и досега в треньорската си кариера е водил Билбао и Валенсия. Като играч е запомнен с престоя си в Реал Мадрид и Хувентуд, след което прекарва девет години в Билбао, докато не се пенсионира през 2018 година.

Като член на националния отбор на Испания е спечелил пет медала, включително златни от Европейско и Световно първенство, както и сребро от Олимпийските игри през 2008 г.

Това е съставът на Германия за ЕвроБаскет

Германия ще играе в груповата фаза на ЕвроБаскет в Тампере, а съперници на отбора са Литва, Черна гора, Швеция, Великобритания и домакинът Финландия.

Ето играчите, на които Мумбру ще разчита на Европейското първенство:

Исак Бонга, Оскар да Силва, Тристан да Силва, Юстус Холац, Леон Крацер, Маодо Ло, Андреас Обст, Денис Шрьодер, Даниел Тайс, Йоханес Тиман, Йоханес Фойгтман, Франц Вагнер, Нелсон Вайдеман.

