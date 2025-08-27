Германия започна с гръмка победа на Европейското

Световният шампион Германия започна с гръмка победа участието си на ЕвроБаскет 2025. В мач от Група B в Тампере Маншафта помете Черна гора със 106:76 и показа, че неслучайно е считан за един от най-опасните конкуренти на фаворита за титлата Сърбия.

Една от звездите на Орландо Меджик Франц Вагнер се развихри с 22 точки, като грабна и 8 борби. Гардът Денис Шрьодер, който от новия сезон ще се изявява в състава на Сакраменто Кингс, бе вторият най-резултатен играч за Германия в двубоя с 21 точки, към които добави 4 асистенции. Страхотен мерник от далечна дистанция показа Андреас Обст, който наниза 5 тройки от 6 опита и завърши с 18 точки.

За Черна гора центърът на Чикаго Була Никола Вучелич се отличи с 23 точки, 10 борби и 5 асистенции. Кайл Алман добави 18 точки за тима.

На почивката световните шампиони имаха само 3 точки точки аванс, но третата четвърт се оказа катастрофална за черногорците. Германия я спечели с 33:12 и в последните 10 минути двубоят по-скоро се доиграваше.

