Летящ старт за Португалия! Играч на Бостън съсипа Чехия с чудовищен дабъл-дабъл

Португалия надигра с 62:50 Чехия в първата среща от Група А на ЕвроБаскет 2025. Мачът в Рига бе равностоен, но иберийците, водени от центъра на Бостън Селтикс Неемиас Кета, пречупиха окончателно съперника си в последната четвърт, която взеха със 17:10.

Кета изригна с чудовищен дабъл-дабъл - 23 точки и 18 борби, като добави към това впечатляващо постижение и 4 чадъра. Кета бе 11/15 в стрелбата от игра (1/1 от зоната за три точки) и изпълни само един фаул в целия мач, като го пропусна. Рафаел Лишбоа вкара 15 точки за португалците, а с 10 точки и 5 борби се отчете Траванте Уилямс.

За тима на Чехия само един играч достигна двуцифрен брой точки - гардът на Атланта Хоукс Вит Крейчи, с 10.

СТАТИСТИКА НА МАЧА

Снимки: Imago