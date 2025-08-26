Ден 3 на US Open: Синер и Зверев в атака, интересни мачове и при жените

В третия ден от US Open 2025 ще се изиграят последните мачове от първия кръг на сингъл при мъжете и жените. Разбира се, вниманието на феновете ще бъде насочено основно към централния корт “Артър Аш”, където програмата за деня в 18:30 часа ще открият световната №2 Ига Швьонтек и Емилиана Аранго.

След тях лидерът в световната ранглиста Яник Синер ще се изправи срещу Вит Копжива.

Вечерната сесия включва двубоите между третата в схемата Коко Гоф и Айла Томлянович, както и между №3 при мъжете Александър Зверев и Алехандро Табило.

На “Луис Армстронг” началото на днешните битки ще поставят поставеният под №10 Лоренцо Мусети и Джовани Мпечи Перикар.

Следва срещата между 8-ата при жените Аманда Анисимова и Кимбърли Бирел.

Във вечерната сесия са мачовете Грет Минен – №23 Наоми Осака и Елмер Мьолер – №14 Томи Пол.

В първия двубой за деня на “Грандстенд” Кейти Боултър ще премери сили с 27-ата поставена Марта Костюк.

След това там ще играят №23 при мъжете Александър Бублик и Марин Чилич.

Довечера Ашлин Крюгер се изправя срещу 26-ата София Кенин, а Кристофър О‘Конъл срещу 8-ия Алекс де Минор.

От поставените мачовете си от първия кръг ще изиграят още 19-ият Франсиско Серундоло, 25-ият Феликс Оже-Алиасим, 26-ият Стефанос Циципас и 27-ият Денис Шаповалов при мъжете, както и 13-ата Екатерина Александрова, 18-ата Беатрис Хадад Мая, 20-ата Диана Шнайдер и 21-вата Линда Носкова при жените.