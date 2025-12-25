Синер: Противниците, от които губиш, често се превръщат в най-важните показатели за напредък

Втората ракета в света Яник Синер сподели своите виждания за съперничеството в спорта. Италианският тенисист смята, че конкуренцията има фундаментално значение за прогреса.

“Противниците, от които губиш или срещу които се изправяш най-често, се превръщат в най-важните показатели за напредък и продължаване на работата. За да ги победиш, се опитваш да намериш начин винаги да правиш нещо различно. Колкото по-конкурентна е играта, толкова по-забавна и ангажираща е за зрителите да я следят“, заяви Синер пред Punto de Break.

24-годишният тенисист е спечелил четири титли от Големия шлем. Той е спечелил общо 23 купи на сингъл от ATP в кариерата си. Синер е спечелил и Купа „Дейвис“ два пъти като член на италианския национален отбор.

Синер говори за приятелството си със сънародника си и пилот от Формула 1 Андреа Кими Антонели, който се състезава за „Мерцедес“ във Формула 1. Номер две в света на тениса отбеляза, че моторните спортове са голяма страст за него.

“Аз съм много близък приятел с Кими Антонели и ни е приятно да си говорим за всичко. Да го виждам толкова спокоен и отпуснат преди важно състезание е невероятно и е и чудесен източник на вдъхновение. Очарован съм от скоростта на мислене, когато имат коли една до друга, когато трябва да изпреварват, когато избират най-добрата стратегия – всичко с невероятна скорост. Това е, което наистина ме очарова“, добави Синер.