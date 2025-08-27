Популярни
  Циципас показа характер за обрат срещу Мюлер

Циципас показа характер за обрат срещу Мюлер

  27 авг 2025
Циципас показа характер за обрат срещу Мюлер

Стефанос Циципас нанесе своя удар на US Open. Гръцката тенис звезда от месеци се бори с проблеми с формата си, но във вторник вечер спечели убедително срещу Александър Мюлер: 3:1 сета.

Циципас преминава през доста бурен период. През юли стана ясно, че се е разделил с колежката си тенисистка Паула Бадоса. Двамата бяха двойка от 2023 г., като миналата година също имаха кратка раздяла. Впоследствие бившият номер три в света обяви, че прекратява работа и с треньора си Горан Иванишевич, с когото си партнираше от май 2025 г.

Сега Циципас трябваше да покаже, че е намерил начин да излезе от кризата. Той обаче започна трудно турнира от Големия шлем. Французинът Мюлер, който е с десет места по-надолу в световната ранглиста, спечели първия сет с 6:4. След това обаче Циципас отвърна с пълна сила. Той взе втория сет с 6:0, а след това поведе, печелейки третия с 6:1. На 27-годишния грък му трябваше по-малко от час, за да превърне пасива си в преднина.

Въпреки това Циципас имаше сериозни затруднения в четвъртия сет. Едва в тайбрека той окончателно се справи с Мюлер: 7:6 (7:5).

Снимки: Gettyimages

