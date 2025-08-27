Циципас показа характер за обрат срещу Мюлер

Стефанос Циципас нанесе своя удар на US Open. Гръцката тенис звезда от месеци се бори с проблеми с формата си, но във вторник вечер спечели убедително срещу Александър Мюлер: 3:1 сета.

Циципас преминава през доста бурен период. През юли стана ясно, че се е разделил с колежката си тенисистка Паула Бадоса. Двамата бяха двойка от 2023 г., като миналата година също имаха кратка раздяла. Впоследствие бившият номер три в света обяви, че прекратява работа и с треньора си Горан Иванишевич, с когото си партнираше от май 2025 г.

Сега Циципас трябваше да покаже, че е намерил начин да излезе от кризата. Той обаче започна трудно турнира от Големия шлем. Французинът Мюлер, който е с десет места по-надолу в световната ранглиста, спечели първия сет с 6:4. След това обаче Циципас отвърна с пълна сила. Той взе втория сет с 6:0, а след това поведе, печелейки третия с 6:1. На 27-годишния грък му трябваше по-малко от час, за да превърне пасива си в преднина.

Въпреки това Циципас имаше сериозни затруднения в четвъртия сет. Едва в тайбрека той окончателно се справи с Мюлер: 7:6 (7:5).

Снимки: Gettyimages