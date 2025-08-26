Костюк елиминира Бултър, румънка шокира Даниел Колинс

В един от най-любопитните сблъсъци от първия кръг на US Open украинката Марта Костюк, номер 27 в схемата, спечели с 6:4, 6:4 над британката Кейти Бултър. Костюк направи девет аса срещу нито един за Бултър и добави 19 завършващи удара срещу 10 за британката.

В следващата фаза украинката ще има за съперничка Зейнеп Сонмез от Турция.

Към втория кръг продължава и финалистката от "Уимбълдън" Аманда Анисимова. Американката спечели с 6:3, 6:2 срещу Кимбърли Бирел от Австралия за едва 71 минути. Следващото препятствие за осмата в схемата ще бъде друга тенисистка от "зеления" континент - Мая Джойнт.

Изненадата на деня бе отпадането на бившата финалистка от Откритото първенство на Австралия Даниел Колинс. Американката загуби с 2:6, 0:6 от румънката Жаклин Кристиан за само 67 минути.

Във втория кръг в Ню Йорк обаче ще играе бразилката Беатриз Адад Мая, която надделя с 6:3, 1:6, 6:1 над Сонай Картал от Великобритания. В следващия етап Адад Мая ще се изправи срещу Виктория Голубич от Швейцария, която елиминира полуфиналистката от "Ролан Гарос" Лоис Боасон (Франция) след 3:6, 7:6(3), 6:2.

Снимки: Gettyimages