Нестеров се класира за 1/4-финалите на сингъл и за полуфиналите на двойки в Монастир

Националът на България за Купа "Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на сингъл и за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставеният под номер 3 в схемата българин победи чешкия квалификант Роман Постолка с 6:3, 6:3 за 96 минути.

В спор за място на полуфиналите Нестеров ще играе утре срещу номер 5 Хуан Крус Мартин Манцано (Италия).

Българският тенисист постигна и победа в надпреварата на двойки днес, осигурявайки си място на полуфиналите. Националът и Адам Нагуди (Тунис), поставени под номер 1 в схемата, надделяха над Роман Харламов (Русия) и Керем Йълмаз (Турция) с 6:1, 6:1 за 44 минути.

Следващите им съперници ще бъдат номер 3 Чън Дун (Австралия) и Виктори Паганети (Франция).