  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Динко Динев продължава във втория кръг на сингъл на турнир в Анталия

Динко Динев продължава във втория кръг на сингъл на турнир в Анталия

  • 25 дек 2025 | 19:35
  • 180
  • 0
Динко Динев продължава във втория кръг на сингъл на турнир в Анталия

Динко Динев се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

21-годишният българин победи в първия си мач от основната схема Шу Муто от Япония с 6:3, 7:6(4) за час и 48 минути.

В следващия кръг Динев, който е поставен под номер 4 в схемата, излиза срещу румънеца Стефан Илие Богдан Петре.

Йоана Константинова пък приключи участието си в надпреварата при жените. 18-годишната българка претърпя поражение от Лена Бюинг (Германия) в първия кръг с 3:6, 3:6.

