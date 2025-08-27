Ветеранът Чилич отпадна още в първия кръг в Ню Йорк

Марин Чилич беше елиминиран на старта на US Open. 36-годишният хърватин бе победен от Александър Бублик с резултат 3:0 (6:4, 6:1, 6:4).

Двадесет и девет годишният казахстанец записа 16 аса и спечели 95% от точките си на първи сервис, докато хърватинът имаше само една възможност за пробив в първия сет, от която не се възползва.

Това беше първият мач и за двамата тенисисти от повече от месец, тъй като те пропуснаха американското турне през лятото. Предишното участие на Чилич на US Open беше през 2022 г., когато достигна до осминафиналите, където загуби от Карлос Алкарас, бъдещия шампион в това издание на турнира.

Шампионът от Ню Йорк за 2014 г. сега спечели 110 000 долара от наградния фонд и в момента заема 57-а позиция в ранглистата на ATP. Следващият турнир за Чилич е ATP в Ханджоу, който започва на 15 септември, където той ще защитава титлата си от миналата година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages