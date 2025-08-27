Популярни
  Навратилова посъветва отпаднала в Ню Йорк топ тенисистка да роди деца и да приключва

  27 авг 2025
Кейти Бултър отпадна още в първия кръг на US Open. Втората ракета на Великобритания загуби с 4:6, 4:6 от Марта Костюк, а след това получи не само спортна критика, но и интересен съвет от тенис легендата Мартина Навратилова. Сезонът започна многообещаващо за Бултър, която миналата година спечели две титли и проби в топ 25 на световната ранглиста. През последните месеци обаче формата ѝ спадна. Контузии и поредица от загуби доведоха до несигурност, въпреки че миналата седмица в Кливланд тя сякаш започна плахо да намира своя ритъм.

В Ню Йорк обаче нищо от това не се видя. Бултър допусна ранен пробив и в двата сета срещу украинката и не успя да обърне развоя на мача. Отпадането в първия кръг се превърна в поредното голямо разочарование в една колеблива година за нея.

"Да роди деца и да приключва"

След мача анализаторите на Sky Sports обсъдиха представянето ѝ. Бившият професионален тенисист Райън Харисън подчерта, че Бултър се нуждае най-вече от повече игрови ритъм: "Тя трябва да изиграе възможно най-много мачове до края на сезона."

Навратилова се включи с намигване. "Или може би просто да се омъжи, да роди деца и да приключва. Край на стреса", пошегува се осемнадесеткратната шампионка от Големия шлем. Харисън отговори находчиво: "Тогава вече няма да е тенис стрес, но повярвай ми: да тича бебе наоколо също е стрес."

Бултър остава позитивна въпреки отпадането

Въпреки всички разочарования Бултър остава оптимист. Преди турнира тя сподели, че се е "преоткрила" и се чувства по-добре, отколкото по време на сезона на трева. Освен това следващия месец я очаква нова сцена: финалите на "Били Джийн Къп" в Шънджън. Там британката ще има нов шанс да завърши сезона силно.

