Наоми Осака впечатли със стилен екип и убедителна игра

Наоми Осака привлече всички погледи във вторник, излизайки на корта "Луис Армстронг Стейдиъм" в ослепителен червен екип на Nike, инкрустиран с кристали, преди да отстрани белгийката Грет Минен с 6:3, 6:4 и да достигне втория кръг на US Open във Флъшинг Медоус.

Двукратната шампионка се появи със сложна прическа с рози, която по-късно свали от практични съображения, но не и преди да направи впечатление по време на вечерната сесия под прожекторите.

„Просто си помислих, че ще е много забавно да направя нещо специално за вечерната сесия в Ню Йорк“, каза Осака за специално проектирания си екип. „Това е моят вечерен тоалет, така че се надявам следващия път да нося дневния си.“

Нервността пролича в началото, но в крайна сметка не и в статистиката ѝ – седем гръмотевични аса, нито една точка за пробив във втория сет и перфектна успеваемост от шест от шест при шансовете за пробив в мач, който тя приключи за 83 минути.

Минен, заемаща 106-о място в ранглистата, в крайна сметка беше сломена от своите 30 непредизвикани грешки срещу безмилостната мощ на Осака от основната линия.

Следващата ѝ съперничка е американката Хейли Баптист, която Осака описа като тенисистка, „способна да прави почти всичко“. Японката призна допълнителната трудност да се изправиш срещу фаворит на домакините, но запази философско спокойствие.

„Всичко, което мога да направя, е да дам най-доброто от себе си и да видя какъв ще бъде резултатът“, каза тя.

Осака се опитва да стане първата майка, спечелила титла от Големия шлем на сингъл след Ким Клайстерс на Australian Open през 2011 г. Съдейки по впечатляващата комбинация от стил и съдържание във вторник, тази мечта може би се е доближила с една стъпка по-близо до реалността под ярките светлини на Ню Йорк.

