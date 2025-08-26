Швьонтек не срещна никакви проблеми на старта на US Open

Носителката на шест титли от турнирите от "Големия шлем" Ига Швьонтек се класира за втория кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис при жените.
Полякинята, която взе титлата в Ню Йорк през 2022 година, стартира с победа с победа с 6:1, 6:2 над Емилиана Аранго от Колумбия. Мачът завърши в рамките на само 61 минути.
Поставената под номер 2 в схемата Швьонтек контролираше играта през цялото време и въпреки борбеността на Аранго, колумбийката нямаше никакви шансове да се противопостави на една от основните фаворитки за титлата.
Във втория кръг Швьонтек ще играе с номер 66 в света Сюзан Ламенс. Нидерландката се класира за тази фаза след победа с 6:4, 6:2 участващата с "уайлд кард" Валъри Глозман от САЩ.
В един от най-любопитните сблъсъци от първия кръг украинката Марта Костюк, номер 27 в схемата, спечели с 6:4, 6:4 над британката Кейти Боултър. Костюк направи девет аса срещу нито един за Боултър и добави 19 завършващи удара срещу 10 за британката.
В следващата фаза Костюк ще има за съперничка Зейнеп Сонмез от Турция.
