Швьонтек не срещна никакви проблеми на старта на US Open

  26 авг 2025 | 20:39
Носителката на шест титли от турнирите от "Големия шлем" Ига Швьонтек се класира за втория кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис при жените.

Полякинята, която взе титлата в Ню Йорк през 2022 година, стартира с победа с победа с 6:1, 6:2 над Емилиана Аранго от Колумбия. Мачът завърши в рамките на само 61 минути.

Поставената под номер 2 в схемата Швьонтек контролираше играта през цялото време и въпреки борбеността на Аранго, колумбийката нямаше никакви шансове да се противопостави на една от основните фаворитки за титлата.

Във втория кръг Швьонтек ще играе с номер 66 в света Сюзан Ламенс. Нидерландката се класира за тази фаза след победа с 6:4, 6:2 участващата с "уайлд кард" Валъри Глозман от САЩ.

В един от най-любопитните сблъсъци от първия кръг украинката Марта Костюк, номер 27 в схемата, спечели с 6:4, 6:4 над британката Кейти Боултър. Костюк направи девет аса срещу нито един за Боултър и добави 19 завършващи удара срещу 10 за британката.

В следващата фаза Костюк ще има за съперничка Зейнеп Сонмез от Турция.

Снимки: Imago

