Зверев, Де Минор и Пол продължават напред в Ню Йорк

  27 авг 2025 | 08:47
  • 263
  • 0
Зверев, Де Минор и Пол продължават напред в Ню Йорк

Германският тенисист Александър Зверев, който игра финал на Откритото първенство на САЩ през 2020, се класира без проблем за втория кръг в Ню Йорк, след като се наложи над чилиеца Алехандро Табило с 6:2, 7:6 (4), 6:4 за малко повече от 2 часа игр.

В следващата фаза Зверев, който е поставен под номер 3 в схемата, ще срещне британеца Джейкъб Фърнли, който победи испанския ветеран Роберто Баутиста-Агут в четири сета - 7:5  6:2, 5:7, 6:4.

Австралиецът Алекс Де Минор също продължава напред след успех над сънародника си Крис О'Конъл с 6:3, 6:4, 6:4.

Успех на старта постигна и американецът Томи Пол, който надигра Елмер Мьолер от Дания с 6:3, 6:3, 6:1 за по-малко от час и 50 минути.

В един от най-оспорваните мачове играещият под неутрален флаг руснак Роман Сафиулин победи французина Гаел Монфис с 6:4, 2:6, 6:1, 3:6, 6:4.

За втория кръг се класира и португалецът Нуно Боржеш, който се наложи над представителя на домакините Брентън Холт с 6:4, 6:2, 6:3.

Канадецът Феликс Оже-Алиасим надигра на старта щастливия губещ Били Харис от Великобритания след 6:4, 7:6 (8), 6:4. Той ще срещне в следващата фаза Роман Сафиулин.

Австралиецът Тристан Скулкайт победи Лоренцо Сонего от Италия след дълъг тайбрек в петия сет -  6:3, 7:6 (8), 1:6, 1:6, 7:6 (10:6).

Германецът Даниел Алтмайер елиминира Хамад Меджедович от Сърбия със 7:5, 6:7 (3), 7:6 (7), 6:7 (5), 6:4 в най-дългия мач за деня, продължил близо 4 часа и 50 минути.

