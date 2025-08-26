Хойлунд се приближава до Наполи

Нападателят на Манчестър Юнайтед Расмус Хайлунд скоро може да се присъедини към Наполи. Преговорите на италианския клуб с „червените дяволи“ за привличането на 22-годишния датчанин са достигнали финалния етап.

Хойлунд играе за Манчестър Юнайтед от 2023 година. Той има 26 гола и 6 асистенции в 95 мача за английския гранд, но мениджърът Рубен Аморим не го вижда като основна фигура в състава си и предпочита да се раздели с него.

Хойлунд е фаворитът на Наполи за заместник на Лукаку

Очаква се Хойлунд да премине в Наполи под наем, но с опция за закупуване срещу 40 млн. евро. Сделката трябва да бъде финализирана до края на седмицата.

Договорът на датчанина с Манчестър Юнайтед е до 2028 година. По-рано в кариерата си той е играл за ФК Копенхаген, Щурм (Грац) и Аталанта.

