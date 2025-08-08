Хойлунд се дърпа за Бундеслигата

Популярни
  8 авг 2025
  • 133
  • 0
Манчестър Юнайтед е готов да се раздели с Расмус Хойлунд за сумата от 40 милиона паунда, съобщи talkSPORT. Предишни информации твърдяха, че „червените дяволи“ биха се съгласили на оферта от 30 милиона паунда.

По време на преговорите за Бенямин Шешко, от РБ Лайпциг са обсъдили с Юнайтед и евентуална сделка за Хойлунд, но датският нападател не е проявил интерес към трансфер в Бундеслигата.

Ако напусне „Олд Трафорд“, Хойлунд би предпочел да остане в Англия или да се завърне в Серия "А". Интерес към него имаше от Милан и Наполи, както и от клубове от Саудитска Арабия.

През миналия сезон датският национал отбеляза само 4 гола в 32 мача от Премиър лийг.

