Хойлунд е фаворитът на Наполи за заместник на Лукаку

От Наполи са излъчили своя фаворит за заместник на контузения Ромелу Лукаку измежду всички спрягани имена и това е нападателят на Манчестър Юнайтед Расмус Хойлунд, съобщава Джанлука Ди Марцио.

И Наполи иска Хойлунд

Според трансферния експерт преговорите за датския национал продължават, като италианският шампион дори е готов да промени формулата на своята оферта, за да улесни постигането на сделка. “Партенопеите” все още предпочитат да привлекат Хойлунд под наем, но вече са склонни да направят опцията за закупуване задължителна, след като наставникът Антонио Конте го е посочил като своя първи избор за нов нападател. Втори в списъка е Артьом Довбик от Рома, а Николас Джаксън също е опция пред неаполитанците. От друга страна, вече изглежда малко вероятно 22-годишният футболист да подпише с Милан, който не удовлетвори неговите условия.

Napoli are open to including an obligation to buy in a loan deal for Rasmus Hojlund, according to Sky in Italy 🚨



AC Milan failed to convince Hojlund to join them because they were only offering a loan with an option to buy. He wanted more certainty over his future. pic.twitter.com/WQINoS7JtO — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 21, 2025

