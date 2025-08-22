Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. Хойлунд е фаворитът на Наполи за заместник на Лукаку

Хойлунд е фаворитът на Наполи за заместник на Лукаку

  • 22 авг 2025 | 12:50
  • 657
  • 0

От Наполи са излъчили своя фаворит за заместник на контузения Ромелу Лукаку измежду всички спрягани имена и това е нападателят на Манчестър Юнайтед Расмус Хойлунд, съобщава Джанлука Ди Марцио.

И Наполи иска Хойлунд
И Наполи иска Хойлунд

Според трансферния експерт преговорите за датския национал продължават, като италианският шампион дори е готов да промени формулата на своята оферта, за да улесни постигането на сделка. “Партенопеите” все още предпочитат да привлекат Хойлунд под наем, но вече са склонни да направят опцията за закупуване задължителна, след като наставникът Антонио Конте го е посочил като своя първи избор за нов нападател. Втори в списъка е Артьом Довбик от Рома, а Николас Джаксън също е опция пред неаполитанците. От друга страна, вече изглежда малко вероятно 22-годишният футболист да подпише с Милан, който не удовлетвори неговите условия.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Челси надига глава в ново лондонско дерби

Челси надига глава в ново лондонско дерби

  • 22 авг 2025 | 07:24
  • 3923
  • 2
Има ли кой да спори с Байерн за върха?

Има ли кой да спори с Байерн за върха?

  • 22 авг 2025 | 07:14
  • 10530
  • 3
С много мъка Ривър Плейт се добра до четвъртфиналите в Копа Либертадорес, носителят на трофея отпадна

С много мъка Ривър Плейт се добра до четвъртфиналите в Копа Либертадорес, носителят на трофея отпадна

  • 22 авг 2025 | 06:22
  • 5548
  • 0
Кулушевски ще отсъства до 2026 г.

Кулушевски ще отсъства до 2026 г.

  • 22 авг 2025 | 05:34
  • 4055
  • 0
Форест обяви Дъглас Луис

Форест обяви Дъглас Луис

  • 22 авг 2025 | 05:18
  • 4242
  • 2
Жирона посяга към футболист на Барселона

Жирона посяга към футболист на Барселона

  • 22 авг 2025 | 05:05
  • 4765
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Страхотни кадри от дрон на хореографията в сектор Б на Левски - АЗ Алкмаар

Страхотни кадри от дрон на хореографията в сектор Б на Левски - АЗ Алкмаар

  • 22 авг 2025 | 10:17
  • 14848
  • 61
Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

  • 22 авг 2025 | 12:38
  • 1475
  • 1
Лудогорец отложи следващия си мач в efbet Лига

Лудогорец отложи следващия си мач в efbet Лига

  • 22 авг 2025 | 11:49
  • 5499
  • 6
Първо в Sportal.bg! Апоел Тел Авив ще играе част от Евролига мачовете си в Ботевград

Първо в Sportal.bg! Апоел Тел Авив ще играе част от Евролига мачовете си в Ботевград

  • 22 авг 2025 | 11:56
  • 3154
  • 2
Има ли кой да спори с Байерн за върха?

Има ли кой да спори с Байерн за върха?

  • 22 авг 2025 | 07:14
  • 10530
  • 3
Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

Локо (София) и Спартак (Варна) откриват кръга в efbet Лига

  • 22 авг 2025 | 07:38
  • 3960
  • 5