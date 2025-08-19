Популярни
  И Наполи иска Хойлунд

  19 авг 2025 | 02:41
Наполи търси нов централен нападател, който да замени контузения Ромелу Лукаку, а на партенопеите е предложена възможността да привлекат играча на Манчестър Юнайтед Расмус Хойлунд, съобщава Football Italia.

Наполи ще бъде без Ромелу Лукаку няколко месеца след потвърждаването на контузията, която той получи по време на приятелската мач с Олимпиакос миналата седмица.

Някои опции, като Николас Джаксън от Челси, бяха счетени за твърде скъпи за отбора на Антонио Конте, но клубът в момента възнамерява да привлече нов нападател, който предлага подобен профил на Лукаку.

Датският национал е обект на интерес от Милан от няколко седмици, тъй като Масимилиано Алегри и неговият отбор търсят нов нападател, който да се конкурира със Сантиаго Хименес. „Росонерите“ също така разглеждат възможността за привличането на Душан Влахович от Ювентус.

