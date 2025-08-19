И Наполи иска Хойлунд

Наполи търси нов централен нападател, който да замени контузения Ромелу Лукаку, а на партенопеите е предложена възможността да привлекат играча на Манчестър Юнайтед Расмус Хойлунд, съобщава Football Italia.

Наполи ще бъде без Ромелу Лукаку няколко месеца след потвърждаването на контузията, която той получи по време на приятелската мач с Олимпиакос миналата седмица.

🚨 Napoli have made contact with Manchester United about Rasmus Hojlund! 🇩🇰



Lukaku will be out of action for 3 months following his injury, and the Italian club are looking for a striker to replace him.



(Source: @FabrizioRomano) pic.twitter.com/gtbRyDqpvQ — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 18, 2025

Някои опции, като Николас Джаксън от Челси, бяха счетени за твърде скъпи за отбора на Антонио Конте, но клубът в момента възнамерява да привлече нов нападател, който предлага подобен профил на Лукаку.

Датският национал е обект на интерес от Милан от няколко седмици, тъй като Масимилиано Алегри и неговият отбор търсят нов нападател, който да се конкурира със Сантиаго Хименес. „Росонерите“ също така разглеждат възможността за привличането на Душан Влахович от Ювентус.

Директор в Милан потвърди за Хойлунд и Влахович