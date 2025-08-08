Милан е близо до договорка с Манчестър Юнайтед за Хойлунд

Милан и Манчестър Юнайтед са близо до това да постигнат споразумение за трансфера на Расмус Хойлунд. Според TuttoMercatoWeb преговорите са за привличане под наем на датчанина с опция за закупуването му. "Росонерите" ще платят 5-6 милиона евро сега, а през следващото лято ще доплатят 40 милиона евро, за да придобият правата му за постоянно. С бонусите сумата може да нарасне общо до 50 милиона. Не се уточнява обаче дали опцията за закупуване ще бъде задължителна.

След като уреди трансфера на Бенямин Шешко, който утре официално трябва да стане играч на 20-кратния шампион на Англия, Манчестър Юнайтед няма проблеми да се раздели с Хойлунд, който така и не оправда високата трансферна сума, дадена за него. Милан търси нападател, като Душан Влахович и Дарвин Нунес бяха сред спряганите варианти. Тези трансфери обаче така и не се осъществиха и актуалната опция в момента е Расмус Хойлунд.