Милан успя да убеди Хойлунд, преговорите с Юнайтед напредват

Упорството на Милан относно възможното привличане на нападателя на Манчестър Юнайтед Расмус Хойлунд най-после започва да дава резултат, съобщават Фабрицио Романо и Матео Морето.
Според информацията самият играч е променил нагласата си спрямо потенциалната раздяла с “червените дяволи” и вече е склонен да се завърне в Серия "А". Междувременно, Милан напредва в преговорите и с неговия клуб. Идеята на “росонерите” остава следната: наем на цена 6 млн. евро и пълно покриване на заплатата на датския национал, както и опция за закупуване в размер на 45 млн. евро.
Така миланският гранд е близо до привличането на желания нов нападател, а 22-годишният Хойлунд би получил повече игрово време, отколкото ако беше останал на “Олд Трафорд” и през новия сезон.
Снимки: Gettyimages