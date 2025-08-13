Милан успя да убеди Хойлунд, преговорите с Юнайтед напредват

Популярни
  13 авг 2025 | 12:40
Упорството на Милан относно възможното привличане на нападателя на Манчестър Юнайтед Расмус Хойлунд най-после започва да дава резултат, съобщават Фабрицио Романо и Матео Морето.

Според информацията самият играч е променил нагласата си спрямо потенциалната раздяла с “червените дяволи” и вече е склонен да се завърне в Серия "А". Междувременно, Милан напредва в преговорите и с неговия клуб. Идеята на “росонерите” остава следната: наем на цена 6 млн. евро и пълно покриване на заплатата на датския национал, както и опция за закупуване в размер на 45 млн. евро.

Така миланският гранд е близо до привличането на желания нов нападател, а 22-годишният Хойлунд би получил повече игрово време, отколкото ако беше останал на “Олд Трафорд” и през новия сезон.

Снимки: Gettyimages

