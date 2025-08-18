Популярни
Директор в Милан потвърди за Хойлунд и Влахович

  • 18 авг 2025 | 06:54


Спортният директор на Милан Игли Таре потвърди, че Расмус Хойлунд е вариант, който ръководството на клуба обмисля.

С наближаването на края на летния трансферен прозорец, голямата празнина в състава на Милан е в зоната на централния нападател, твърди ръководството на "росонерите". Хоойлунд е основното име, което се свързва с клуба, въпреки че изглежда има известни съмнения дали той ще даде зелена светлина на трансфера.

Междувременно, Таре почти изцяло е преобразил халфовата линия след продажбата на Тижани Райндерс с привличането на футболисти като Самуеле Ричи, Лука Модрич и Ардон Яшари. Закари Атекаме и Первис Еступинян пък ще подсилят зоната на бековете.




„Хьойлунд е добър вариант за нас. Обмисляме го тези дни, но трансферният пазар е непредвидим. Знаем, че трябва да се намесим на тази позиция и знаем, че това трябва да са играчи, които могат да донесат нещо допълнително на тази група. Влахович също е вариант, трябва да дойде нападател“, каза Таре в минутите преди вчерашния мач на Милан от турнира за Купата на Италия.




Междувременно спортният директор на миланския гранд специално коментира и преструктурирането на централната линия.

„Нашето намерение, както ви показахме, когато дойдохте в Casa Milan, беше да се намесим в халфовата линия. Милан трябва да доминира в мачовете. С привличането на Модрич, Яшари и Ричи, мисля, че повиших техническото ниво на този отбор“, каза още Таре.

Функционерът говори специално и за трансфера на Лука Модрич, койото определено е големият пазарен удар в Северна Италия това лято.

„Не беше много трудно. Той е бил фен на Милан като дете. Разбрахме се като двама бивши хлапета, подкрепящи един и същи отбор. Веднага разбрах, че мисли за Милан, и се опитах да му предам ентусиазма си: неговото пристигане е добавена стойност за този отбор“, завърши Таре.

СНИМКА: sempremilan.com

