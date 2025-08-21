Виляреал уреди нападател от САЩ

Виляреал постигна споразумение с Минесота Юнайтед за трансфера на нападателя Тани Олувасей. Остават само финални бюрократични процедури и оформяне на документите, преди двата клуба официално да обявят трансфера. Сделката е на стойност 6,5 милиона евро, а футболистът ще подпише договор за следващите пет сезона.

Двата клуба вече са финализирали споразумението, като остават само някои дребни детайли и формалности с играча. Ясно е, че Виляреал вече намери нападателя, когото треньорът Марселино искаше като заместник на Тиерно Бари – такъв, който може да осигури дълбочина и скорост в атака.

🇨🇦 📊 Tani Oluwaseyi's stats Since 2023:



86 Matches 🏟️

38 Goals ⚽️

19 Assists 🎩

57 G/A 🔥



Villarreal are closing in on a deal to sign Tani Oluwaseyi from Minnesota United 🔜🇪🇸 pic.twitter.com/wNlUxNa9p9 — Laliga Fans Kerala (@LaLigaKerala) August 20, 2025

Известно е, че Виляреал търси двама нападатели – един с по-утвърдено име и опция като Олувасей. В очакване на развитието по другите отворени казуси, клубът от Кастейион искаше да си осигури втория профил играч.

25-годишният Олувасей е избраникът за тази роля. Той се отличи в МЛС, а представянето му за националния отбор на Канада даде окончателния тласък на Виляреал да се съсредоточи върху финализирането на неговия трансфер.

Ако не възникнат непредвидени пречки, в следващите часове се очаква сделката да бъде официализирана, като това ще бъде шестото ново попълнение за Виляреал през този сезон.