Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Виляреал
  3. Виляреал уреди нападател от САЩ

Виляреал уреди нападател от САЩ

  • 21 авг 2025 | 06:03
  • 135
  • 0
Виляреал уреди нападател от САЩ

Виляреал постигна споразумение с Минесота Юнайтед за трансфера на нападателя Тани Олувасей. Остават само финални бюрократични процедури и оформяне на документите, преди двата клуба официално да обявят трансфера. Сделката е на стойност 6,5 милиона евро, а футболистът ще подпише договор за следващите пет сезона.

Двата клуба вече са финализирали споразумението, като остават само някои дребни детайли и формалности с играча. Ясно е, че Виляреал вече намери нападателя, когото треньорът Марселино искаше като заместник на Тиерно Бари – такъв, който може да осигури дълбочина и скорост в атака.

Известно е, че Виляреал търси двама нападатели – един с по-утвърдено име и опция като Олувасей. В очакване на развитието по другите отворени казуси, клубът от Кастейион искаше да си осигури втория профил играч.

25-годишният Олувасей е избраникът за тази роля. Той се отличи в МЛС, а представянето му за националния отбор на Канада даде окончателния тласък на Виляреал да се съсредоточи върху финализирането на неговия трансфер.

Ако не възникнат непредвидени пречки, в следващите часове се очаква сделката да бъде официализирана, като това ще бъде шестото ново попълнение за Виляреал през този сезон.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ман Сити удължава договора на Рико Люис

Ман Сити удължава договора на Рико Люис

  • 21 авг 2025 | 01:54
  • 732
  • 0
Има сделка: Езе избра Арсенал

Има сделка: Езе избра Арсенал

  • 21 авг 2025 | 01:33
  • 3779
  • 1
Моуриньо: Единият отбор дойде за равенство и го постигна

Моуриньо: Единият отбор дойде за равенство и го постигна

  • 21 авг 2025 | 01:03
  • 1068
  • 0
Бодьо/Глимт докосва мечтания дебют в ШЛ след домакински погром

Бодьо/Глимт докосва мечтания дебют в ШЛ след домакински погром

  • 21 авг 2025 | 00:47
  • 3499
  • 1
Селтик не успя да пречупи корави казахстанци

Селтик не успя да пречупи корави казахстанци

  • 21 авг 2025 | 00:08
  • 972
  • 0
Фенербахче не успя да вземе аванс преди тежката си визита на Бенфика

Фенербахче не успя да вземе аванс преди тежката си визита на Бенфика

  • 21 авг 2025 | 00:05
  • 1928
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Кошмарен край на световните предквалификации за България

Кошмарен край на световните предквалификации за България

  • 20 авг 2025 | 22:21
  • 27051
  • 60
Руи Мота: На хартия Лудогорец е фаворит, но тук се играе трудно

Руи Мота: На хартия Лудогорец е фаворит, но тук се играе трудно

  • 20 авг 2025 | 20:01
  • 15821
  • 21
Веласкес разкри: Левски без двама основни футболисти срещу АЗ Алкмаар, още един играч "виси"

Веласкес разкри: Левски без двама основни футболисти срещу АЗ Алкмаар, още един играч "виси"

  • 20 авг 2025 | 16:17
  • 39971
  • 46
Един разгром и три равенства във втората вечер от плейофите в Шампионската лига

Един разгром и три равенства във втората вечер от плейофите в Шампионската лига

  • 20 авг 2025 | 23:59
  • 26945
  • 12
Хулио Веласкес: АЗ Алкмаар е изключително ефективен в атака, няма напрежение в отбора

Хулио Веласкес: АЗ Алкмаар е изключително ефективен в атака, няма напрежение в отбора

  • 20 авг 2025 | 16:30
  • 32453
  • 93
Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Време е да започнем да работим, развълнуван съм за началото на Евролигата!

Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Време е да започнем да работим, развълнуван съм за началото на Евролигата!

  • 20 авг 2025 | 19:14
  • 5733
  • 0