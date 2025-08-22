Виляреал официално представи Ренато Вейга

Популярни
  22 авг 2025
Виляреал подписа седемгодишен договор със защитника на Челси Ренато Вейга, съобщи испанският клуб. Според информации трансферната сума е 24 милиона евро плюс допълнителните бонуси, което прави Вейга едно от най-скъпите попълнения в историята на клуба.

22-годишният централен защитник се присъедини към Челси от Базел миналото лято, но записа само един мач като титуляр във Висшата лига, преди да бъде преотстъпен на Ювентус за втората половина на миналия сезон. В Италия той стана титуляр за Ювентус и помогна на Португалия да спечели Лигата на нациите през юни.

Вейга ще играе с №12 в новия си клуб.

Виляреал ще участва в Шампионската лига този сезон, след като завърши Ла Лига на пето място миналия сезон.

