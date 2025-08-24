Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Виляреал
  3. Виляреал се разправи с Жирона само за едно полувреме, канадец блесна с хеттрик

Виляреал се разправи с Жирона само за едно полувреме, канадец блесна с хеттрик

  • 24 авг 2025 | 22:30
  • 1068
  • 1
Виляреал се разправи с Жирона само за едно полувреме, канадец блесна с хеттрик

Виляреал постигна втора поредна победа в Ла Лига и разби с 5:0 Жирона във 2-рия кръг от Ла Лига. Четири от попаденията паднаха още през първата част и само след 28 минути. Над всички за тима на Марселино бе закупения за постоянно от Интер канадски национал Тейжон Бюканън, който реализира хеттрик (16‘, 28‘, 64‘). Така Виляреал оглави класирането, а след тежката загуба Жирона се озова на дъното на таблицата.

Още в 7-ата минута „жълтата подводница“ успя да поведе в резултата. Янхел Ерера допусна група грешка и подари топката на Никола Пепе, а котдивоарецът напредна и с лекота преодоля младия украински вратар на Жирона Владислав Крапивцов. Девет минути по-късно Тейжон Бюканън удвои след страхотен индивидуален рейд отдясно и бомбен шут под гредата.

Десетина минути по-късно наказателната акция на Виляреал продължи. Йереми Пино центрира отляво, а новото попълнение Рафа Марин с глава направи 3:0. В 28-ата минута дойде поредното попадение във вратата на каталунците. Триходова комбинация между Пино, Серхи Кардона и Бюканън изведе канадеца на очи в очи с Крапивцов и след кратко разбъркване той чукна топката в мрежата – 4:0.

Разбира се, през втората част домакините доста намалиха оборотите и мачът се доиграваше. Все пак имаше време хеттрикът на Бюканън да стане факт. Това стана в 64-ата минута, когато канадецът се възползва от бърза атака и стреля силно, а украинският страж на гостите не се намеси добре и резултатът стана крайното 5:0. Бюканън пък се превърна в първия канадец за 21-ви век след Джонатан Дейвид, който вкарва три гола в мач от първите топ 5 първенства в Европа. Дебют през второто полувреме за Виляреал пък направи взетият от Челси бранител Ренато Вейга.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Манчестър Юнайтед се размина с победата в Лондон

Манчестър Юнайтед се размина с победата в Лондон

  • 24 авг 2025 | 20:24
  • 29995
  • 60
Лориен се възползва максимално от численото си предимство и разпиля Рен

Лориен се възползва максимално от численото си предимство и разпиля Рен

  • 24 авг 2025 | 18:57
  • 988
  • 0
Късен гол донесе мечтано начало на новака Кьолн срещу 10 от Майнц

Късен гол донесе мечтано начало на новака Кьолн срещу 10 от Майнц

  • 24 авг 2025 | 18:40
  • 1053
  • 0
Нотингам взе точка от гостуването си на Кристъл Палас

Нотингам взе точка от гостуването си на Кристъл Палас

  • 24 авг 2025 | 18:33
  • 1555
  • 0
Евертън отпразнува новото начало с победа

Евертън отпразнува новото начало с победа

  • 24 авг 2025 | 18:12
  • 10177
  • 7
Мартин Минчев продължава да не пропуска мачове на Краковия

Мартин Минчев продължава да не пропуска мачове на Краковия

  • 24 авг 2025 | 18:09
  • 1546
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кошмарът за ЦСКА продължава, ЦСКА 1948 взе "червеното" дерби и изравни Лудогорец и Левски на върха

Кошмарът за ЦСКА продължава, ЦСКА 1948 взе "червеното" дерби и изравни Лудогорец и Левски на върха

  • 24 авг 2025 | 22:10
  • 123943
  • 900
Керкез с голямо обещание за ЦСКА - каза: Жал ми е за момчетата, заслужавахме победата на 100%

Керкез с голямо обещание за ЦСКА - каза: Жал ми е за момчетата, заслужавахме победата на 100%

  • 24 авг 2025 | 22:39
  • 13635
  • 64
Овиедо 0:1 Реал Мадрид, Винисиус и Браим Диас се появиха в игра

Овиедо 0:1 Реал Мадрид, Винисиус и Браим Диас се появиха в игра

  • 24 авг 2025 | 23:53
  • 10038
  • 118
Още един сребърен медал за Стилияна Николова от Световното по художествена гимнастика

Още един сребърен медал за Стилияна Николова от Световното по художествена гимнастика

  • 24 авг 2025 | 22:22
  • 3856
  • 3
Ювентус стартира успешно след голове на Дейвид и Влахович

Ювентус стартира успешно след голове на Дейвид и Влахович

  • 24 авг 2025 | 23:38
  • 4925
  • 1
Още един българин ще играе в Евролигата!

Още един българин ще играе в Евролигата!

  • 24 авг 2025 | 21:24
  • 10682
  • 7