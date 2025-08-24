Виляреал се разправи с Жирона само за едно полувреме, канадец блесна с хеттрик

Виляреал постигна втора поредна победа в Ла Лига и разби с 5:0 Жирона във 2-рия кръг от Ла Лига. Четири от попаденията паднаха още през първата част и само след 28 минути. Над всички за тима на Марселино бе закупения за постоянно от Интер канадски национал Тейжон Бюканън, който реализира хеттрик (16‘, 28‘, 64‘). Така Виляреал оглави класирането, а след тежката загуба Жирона се озова на дъното на таблицата.

Още в 7-ата минута „жълтата подводница“ успя да поведе в резултата. Янхел Ерера допусна група грешка и подари топката на Никола Пепе, а котдивоарецът напредна и с лекота преодоля младия украински вратар на Жирона Владислав Крапивцов. Девет минути по-късно Тейжон Бюканън удвои след страхотен индивидуален рейд отдясно и бомбен шут под гредата.

2 - @VillarrealCFen's Tajon Buchanan has become the second Canadian player to score a hat-trick in Europe's top five leagues in the 21st century, after Jonathan David with Lille in Ligue 1 (three). Surprise. pic.twitter.com/nl1FH75UTL — OptaJose (@OptaJose) August 24, 2025

Десетина минути по-късно наказателната акция на Виляреал продължи. Йереми Пино центрира отляво, а новото попълнение Рафа Марин с глава направи 3:0. В 28-ата минута дойде поредното попадение във вратата на каталунците. Триходова комбинация между Пино, Серхи Кардона и Бюканън изведе канадеца на очи в очи с Крапивцов и след кратко разбъркване той чукна топката в мрежата – 4:0.

Разбира се, през втората част домакините доста намалиха оборотите и мачът се доиграваше. Все пак имаше време хеттрикът на Бюканън да стане факт. Това стана в 64-ата минута, когато канадецът се възползва от бърза атака и стреля силно, а украинският страж на гостите не се намеси добре и резултатът стана крайното 5:0. Бюканън пък се превърна в първия канадец за 21-ви век след Джонатан Дейвид, който вкарва три гола в мач от първите топ 5 първенства в Европа. Дебют през второто полувреме за Виляреал пък направи взетият от Челси бранител Ренато Вейга.