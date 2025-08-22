Форест обяви Дъглас Луис

Популярни
  22 авг 2025 | 05:18
Ръководството на Нотингам Форест обяви привличането на халфа Дъглас Луис от Ювентус.

Той пристига под наем за една година с опция за откупуване на играча при определени условия.

Според The Athletic клаузата за откупуване ще бъде активирана според броя мачове, които футболистът ще изиграе за отбора.

Луис се присъедини към Ювентус през лятото на 2024 г., когато премина от Астън Вила.

През миналия сезон халфът изигра 27 мача във всички турнири, в които не е отбеляза нито един гол.

Договорът му с “бианконерите” е до края на сезон 2028/2029, а според портала Transfermarkt неговата пазарна стойност възлиза на 30 млн. евро

