Коло Муани отказва на други отбори, продължава да изчаква търпеливо Ювентус

Нападателят на Пари Сен Жермен Рандал Коло Муани остава напълно спокоен със ситуацията около себе си и продължава търпеливо да изчаква Ювентус, твърди трансферният експерт Фабрицио Романо. Той дори е отказал няколко други предложения, тъй като предпочита да се завърне в тима от първата столица след обединяването на италианската държава. Французинът бе част от “бианконерите” във втората част от миналия сезон и записа 10 гола и 3 асистенции в 22 мача. От “Алианц Стейдиъм” искат да го привлекат за постоянно, но все още не успяват да постигнат договорка с парижани.
“От Парк де Пренс” дълго време настояваха за постоянен трансфер, но в последната седмица изглеждат все по-склонни да приемат предложение за нов наем с опция за откупуване, чиято стойност не е ясна. От Юве се надяваха да успеят да се разделят с Душан Влахович, което да освободи повече пари за селекция, но сърбинът за момента отказва предложението към себе си и изглежда все по-вероятно да остане.
Снимки: Gettyimages