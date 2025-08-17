Популярни
Юве надви Аталанта, новият нападател на "бианконерите" блесна с красив гол

  • 17 авг 2025 | 00:04
  • 899
  • 0
Юве надви Аталанта, новият нападател на "бианконерите" блесна с красив гол

Ювентус победи с 2:1 Аталанта в мача за трофея "Бортолоти". Това беше последна проверка на тима преди старта на сезона в Серия "А". Привлеченият това лято Джонатан Дейвид се разписа за първи път с екипа на "бинаконерите", а другото попадение за отбора на Игор Тудор отбеляза Душан Влахович. Точен за домакините от Бергамо беше Лазар Самарджич.

В предишните си контроли Юве направи 2:2 с Реджана победи с 2:1 Борусия (Дортмунд), а след това спечели с 2:0 срещу втория си отбор. Днес единствено Джонатан Дейвид от новите попълнения започна като титуляр. Зад канадския национал действаха Кенан Йълдъз и Франсиско Консейсао.

Аталанта изигра повече приятелски мачове, в които записа разнообразни резултати. Срещу Юве футболистите на Иван Юрич пропуснаха няколко чисти положения, а през второто полувреме защитата направи сериозни грешки, от които съперникът се възползва.

Нулевото равенство се запази чак до 73-тата минута, когато рикошет в Давиде Дзапакоста направи топката удобна за Джонатан Дейвид и канадецът я прати в мрежата с акробатичен удар.

Появилият се от пейката Влахович удвои аванса на Юве само четири минути по-късно. Сърбинът получи пас от Жоао Марио и хладнокръвно преодоля Марко Карнезеки.

В самия край на срещата Лазар Самарджич вкара изключително красив гол. Той майсторски овладя топката и елиминира двама футболисти на Ювентус, след което с външен фалц я насочи във вратата.

