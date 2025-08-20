Ювентус и Нотингам Форест стигнаха до съгласие за Дъглас Луис

Ювентус и Нотингам Форест най-накрая се разбраха за трансфера на Дъглас Луис в английския клуб, съобщи Фабрицио Романо. Договорката е за около 30 млн. евро.

Според Дейвид Орнстийн от "Атлетик" става дума за наем с клауза за задължително откупуване срещу въпросната сума.

От Нотингам искат халфа да лети към Англия още днес, стига всичко с документите му да е наред. Планът е медицинските тестове да бъдат утре.

Така Луис се завръща в Премиър лийг, където беше до миналото лято, преди Юве да го купи от Астън Вила срещу 50 млн. евро.