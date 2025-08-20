Популярни
»

Гледай на живо

Хулио Веласкес за настроението в Левски и какви са шансовете на "сините" срещу АЗ Алкмаар
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Ювентус и Нотингам Форест стигнаха до съгласие за Дъглас Луис

Ювентус и Нотингам Форест стигнаха до съгласие за Дъглас Луис

  • 20 авг 2025 | 14:41
  • 1036
  • 0

Ювентус и Нотингам Форест най-накрая се разбраха за трансфера на Дъглас Луис в английския клуб, съобщи Фабрицио Романо. Договорката е за около 30 млн. евро.

Според Дейвид Орнстийн от "Атлетик" става дума за наем с клауза за задължително откупуване срещу въпросната сума.

От Нотингам искат халфа да лети към Англия още днес, стига всичко с документите му да е наред. Планът е медицинските тестове да бъдат утре.

Така Луис се завръща в Премиър лийг, където беше до миналото лято, преди Юве да го купи от Астън Вила срещу 50 млн. евро.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Коло Муани отказва на други отбори, продължава да изчаква търпеливо Ювентус

Коло Муани отказва на други отбори, продължава да изчаква търпеливо Ювентус

  • 20 авг 2025 | 13:47
  • 973
  • 1
Гуардиола обясни избора си за капитан на Манчестър Сити

Гуардиола обясни избора си за капитан на Манчестър Сити

  • 20 авг 2025 | 13:41
  • 1974
  • 0
Треньорите в Бундеслигата са единодушни кой ще е новият шампион

Треньорите в Бундеслигата са единодушни кой ще е новият шампион

  • 20 авг 2025 | 13:10
  • 1138
  • 0
От Барселона търсят купувач на един от най-перспективните си юноши, за да облекчат финансовата ситуация

От Барселона търсят купувач на един от най-перспективните си юноши, за да облекчат финансовата ситуация

  • 20 авг 2025 | 12:40
  • 5526
  • 3
Рома официално обяви исторически трансфер и взе крило от Астън Вила

Рома официално обяви исторически трансфер и взе крило от Астън Вила

  • 20 авг 2025 | 12:33
  • 5179
  • 1
Мбапе: Беше много важно да започнем с победа

Мбапе: Беше много важно да започнем с победа

  • 20 авг 2025 | 12:01
  • 1320
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо! Хулио Веласкес говори преди сблъсъка с АЗ Алкмаар

Гледайте на живо! Хулио Веласкес говори преди сблъсъка с АЗ Алкмаар

  • 20 авг 2025 | 15:17
  • 2044
  • 1
Сангаре и Костадинов тренират преди двубоя срещу АЗ Алкмаар

Сангаре и Костадинов тренират преди двубоя срещу АЗ Алкмаар

  • 20 авг 2025 | 10:43
  • 14052
  • 38
Руи Мота: Искаме да побеждаваме и утре няма да е различно

Руи Мота: Искаме да побеждаваме и утре няма да е различно

  • 20 авг 2025 | 10:11
  • 9264
  • 8
Левскарите изкупиха два сектора за сблъсъка с АЗ Алкмаар

Левскарите изкупиха два сектора за сблъсъка с АЗ Алкмаар

  • 20 авг 2025 | 14:21
  • 14160
  • 34
България гони задължителен успех с точна разлика в Нидерландия

България гони задължителен успех с точна разлика в Нидерландия

  • 20 авг 2025 | 07:00
  • 14998
  • 8
Още четири напрегнати сблъсъка в плейофа на Шампионската лига

Още четири напрегнати сблъсъка в плейофа на Шампионската лига

  • 20 авг 2025 | 07:58
  • 11142
  • 4