Дъглас Луис се приближава до Нотингам

  • 16 авг 2025 | 05:06
  • 82
  • 0
Дъглас Луис е все по-близо до Нотингам Форест. Ювентус иска поне 35 милиона евро за бразилския халф, който с удоволствие би се завърнал в Премиър лийг.

Друго условие на Юве е, ако сделката бъде оформена като преотстъпване, в договора да има задължителна опция за закупуване в края на сезона.

В Ювентус притеснени относно неяснотата около Дъглас Луис
В Ювентус притеснени относно неяснотата около Дъглас Луис

Дъглас Луис няма търпение отново да играе в Англия, където се представи силно с екипа на Астън Вила. Очаква се преговорите да продължат и през уикенда.

Планът на Ювентус е след като продаде Дъглас Луис, да отправи оферта за Матю О'Райли от Брайтън като негов заместник.

