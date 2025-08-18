Нотингам Форест представи новия нападател

Нотингам Форест официално привлече нападателя на Рен Арно Калимуендо, за когото ще платят около 25 милиона паунда. 23-годишният футболист, който през миналия сезон отбеляза 18 гола в Лига 1, подписа договор за пет сезона. РБ Лайпциг и Виляреал също проявяваха интерес към него, но Нотингам Форест спечели тази битка. Само в последните няколко дни клубът от “Сити Граунд” привлече Омари Хътчинсън и Джеймс МакАтий, за които похарчи общо 67,5 милиона паунда.

Калимуендо, който е младежки национал на Франция, започва кариерата си в Пари Сен Жермен.

“Когато чух за интереса на Форест, бях поласкан. За мен е гордост да се присъединя към отбор, който имаше силен сезон миналата година, и към клуб с богата история. Готов съм за предизвикателството и пристигам тук с добър опит. Имах добър сезон миналата година с голове и асистенции, но имам по-големи амбиции и искам да достигна ново ниво тук. Нямам търпение да играя във Висшата лига и да изляза на „Сити Граунд“. Гледах мачове от миналия сезон и е ясно, че феновете създават прекрасна атмосфера. Развълнуван съм да ги видя и нямам търпение да започна”, заяви новото попълнение пред сайта на Нотингам Форест.