И Наполи е вариант пред Влахович

Изглежда, че сагата около трансфера на Душан Влахович най-накрая може да приключи. Сръбският нападател цяло лято е на изходната врата на Ювентус. До момента името му се свързваше с почти двуцифрен брой клубове, но той така и не напуска Торино, за да смени клубната си принадлежност.

Серия "А" започва следващия уикенд, а съдбата му все още не е известна, но според италианските медии може би се вижда светлина в края на тунела.

През последните дни се писа, че Барселона иска Душан Влахович и че Милан все още е в играта, а новият клуб, който се появи, е Наполи. Ромелу Лукаку претърпя тежка контузия, трябва да се оперира и ще бъде извън терените от три до четири месеца. Антонио Конте трябва да привлече нападател и Душан Влахович се очертава като потенциална опция.

Сърбинът е една от опциите в списъка с желания на неаполитанците, но за да се осъществи трансферът, той трябва да се съгласи на намаление на заплатата, която шампионът на Италия със сигурност не би се съгласил да плати.

До края на трансферния прозорец остават по-малко от две седмици и Душан Влахович трябва бързо да вземе решение, защото в Ювентус със сигурност няма да играе много, като се има предвид, че не е в плановете на клуба и влиза в последната година от договора си.

Снимки: Gettyimages