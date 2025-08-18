Треньорът на вратарите на Нотингам Форест е с шест шева на главата след бурна радост при първия гол за сезона

Празненствата от първия гол на Нотингам Форест в английското първенство по футбол завършиха с шест шева на главата на треньора на вратарите Руи Барбоса. В неделя Форест надигра с 3:1 Брентфорд, а Крис Ууд даде преднина на домакините с попадение в петата минута след центриране от ъглов удар.

Хората на пейката избухнаха в празненства, но Барбоса удари силно главата си в горната част на резервната скамейка. Той получи медицинска помощ още на стадиона.

"Ударът е бил доста неприятен, защото сега е с шест шева. Дори беше зашеметен", заяви мениджърът Нуно Еспирито Санто на пресконференция след мача.

Форест спечели в първия кръг на Висшата лига за първи път от 1996, когато надви Ковънтри.