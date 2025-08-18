Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Нотингам Форест
  3. Треньорът на вратарите на Нотингам Форест е с шест шева на главата след бурна радост при първия гол за сезона

Треньорът на вратарите на Нотингам Форест е с шест шева на главата след бурна радост при първия гол за сезона

  • 18 авг 2025 | 13:29
  • 557
  • 0

Празненствата от първия гол на Нотингам Форест в английското първенство по футбол завършиха с шест шева на главата на треньора на вратарите Руи Барбоса. В неделя Форест надигра с 3:1 Брентфорд, а Крис Ууд даде преднина на домакините с попадение в петата минута след центриране от ъглов удар.

Хората на пейката избухнаха в празненства, но Барбоса удари силно главата си в горната част на резервната скамейка. Той получи медицинска помощ още на стадиона. 

"Ударът е бил доста неприятен, защото сега е с шест шева. Дори беше зашеметен", заяви мениджърът Нуно Еспирито Санто на пресконференция след мача. 

Форест спечели в първия кръг на Висшата лига за първи път от 1996, когато надви Ковънтри. 

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Барселона навлиза във финална фаза относно завръщането на “Камп Ноу”

Барселона навлиза във финална фаза относно завръщането на “Камп Ноу”

  • 18 авг 2025 | 13:51
  • 1254
  • 0
Ляв бек от Испания пристигна в Италия, за да завърши трансфера си в Наполи

Ляв бек от Испания пристигна в Италия, за да завърши трансфера си в Наполи

  • 18 авг 2025 | 13:49
  • 656
  • 0
Нотингам Форест представи новия нападател

Нотингам Форест представи новия нападател

  • 18 авг 2025 | 13:47
  • 1051
  • 0
Санчо отказал да премине в Рома, остава в Манчестър Юнайтед

Санчо отказал да премине в Рома, остава в Манчестър Юнайтед

  • 18 авг 2025 | 13:37
  • 1175
  • 4
ФИФА иска Световно клубно на всеки две години и още повече отбори

ФИФА иска Световно клубно на всеки две години и още повече отбори

  • 18 авг 2025 | 13:13
  • 2475
  • 4
Наполи търси нов нападател заради Лукаку

Наполи търси нов нападател заради Лукаку

  • 18 авг 2025 | 13:06
  • 1519
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

  • 18 авг 2025 | 13:00
  • 8045
  • 23
БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

  • 18 авг 2025 | 11:59
  • 9660
  • 21
Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

  • 18 авг 2025 | 07:16
  • 12314
  • 9
БФС загуби дело за много пари в КАС

БФС загуби дело за много пари в КАС

  • 18 авг 2025 | 14:23
  • 1525
  • 0
Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

  • 18 авг 2025 | 10:33
  • 17989
  • 6
ФИФА иска Световно клубно на всеки две години и още повече отбори

ФИФА иска Световно клубно на всеки две години и още повече отбори

  • 18 авг 2025 | 13:13
  • 2475
  • 4