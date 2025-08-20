Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Ювентус се надява с две продажби да осигури пари за трима нови

Ювентус се надява с две продажби да осигури пари за трима нови

  • 20 авг 2025 | 05:28
  • 1061
  • 0
Ювентус се надява с две продажби да осигури пари за трима нови

Ювентус се надява в близките дни да финализира продажбата на двама играчи от първия състав, което ще осигури необходимите средства за привличането на три нови попълнения преди края на трансферния прозорец. Двамата, които ще си тръгнат са Дъглас Луис и Нико Гонсалес, а на тяхно място да дойдат Рандал Коло Муани, Науел Молина и Едон Жегрова, пише "Гадзета дело Спорт".

Все по-вероятно е Дъглас Луис да напусне Ювентус след телефонен разговор между генералния мениджър Дамиен Комоли и собственика на Нотингам Форест Евангелос Маринакис в понеделник вечер. „Бианконерите“ се надяваше да получи около 40 милиона евро от продажбата на бразилеца, за да избегне капиталова загуба. Последните информации обаче сочат, че Форест е близо до финално споразумение за сума малко над 30 милиона евро.

Междувременно, Ювентус все още се надява да се споразумее за продажбата и на Нико Гонсалес, от когото клубът очаква да получи още 30 милиона евро. Двете сделки биха донесли между 60 и 70 млн. евро, които веднага ще бъдат реинвестирани.

Ако тези продажби се осъществят, „Гадзета дело Спорт“ твърди, че Ювентус ще се насочи към три нови попълнения, започвайки със завръщането на Рандал Коло Муани от Пари Сен Жермен. Очаква се той да дойде отново под наем с опция за закупуване. Водят се и разговори за евентуален трансфер на световния шампион с Атлетико Мадрид, Науел Молина, който се очаква да бъде наличен за сума от порядъка на 25 милиона евро. Подобна сума (25 милиона евро) би била необходима и за привличането на крилото на Лил, Едон Жегрова, чийто договор с клуба от Лига 1 изтича следващото лято.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Чаби Алонсо: Надявам се това да е първата от много победи

Чаби Алонсо: Надявам се това да е първата от много победи

  • 20 авг 2025 | 01:47
  • 2086
  • 2
Шампионът на Кипър смълча "Мала Маракана"

Шампионът на Кипър смълча "Мала Маракана"

  • 20 авг 2025 | 00:39
  • 2619
  • 0
Екзекуторът на Лудогорец на колене пред Карабах

Екзекуторът на Лудогорец на колене пред Карабах

  • 20 авг 2025 | 00:22
  • 4391
  • 0
Брюж шокира Рейнджърс на "Айброкс"

Брюж шокира Рейнджърс на "Айброкс"

  • 20 авг 2025 | 00:07
  • 2148
  • 1
Победи за гостите в днешните мачове в плейофа на Шампионската лига

Победи за гостите в днешните мачове в плейофа на Шампионската лига

  • 20 авг 2025 | 00:01
  • 24365
  • 11
Арсенал забрани на 17 фена да посещават мачовете на отбора

Арсенал забрани на 17 фена да посещават мачовете на отбора

  • 19 авг 2025 | 23:42
  • 1384
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гол от дузпа на Мбапе даде успешно начало на Реал, "Бернабеу" посрещна Чаби Алонсо и новите играчи

Гол от дузпа на Мбапе даде успешно начало на Реал, "Бернабеу" посрещна Чаби Алонсо и новите играчи

  • 19 авг 2025 | 23:30
  • 17919
  • 572
Янтра надви Етър и грабна първа победа за сезона, “болярите” остават на дъното

Янтра надви Етър и грабна първа победа за сезона, “болярите” остават на дъното

  • 19 авг 2025 | 21:54
  • 14501
  • 20
Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

Левскарите полудяха - изкупиха 32 000 билета

  • 19 авг 2025 | 13:35
  • 76112
  • 600
Собствениците на Ливърпул дадоха зелена светлина за рекордна оферта за Исак, ясно е кога ще бъде изпратена

Собствениците на Ливърпул дадоха зелена светлина за рекордна оферта за Исак, ясно е кога ще бъде изпратена

  • 19 авг 2025 | 19:53
  • 27566
  • 26
ЦСКА 1948 готви сериозна трансферна бомба

ЦСКА 1948 готви сериозна трансферна бомба

  • 19 авг 2025 | 17:23
  • 27145
  • 22
Ръководството на Миньор пред Sportal.bg - за ударната селекция, големите цели и евентуално домакинство на Купата

Ръководството на Миньор пред Sportal.bg - за ударната селекция, големите цели и евентуално домакинство на Купата

  • 19 авг 2025 | 16:46
  • 15859
  • 0