Харви Елиът се е договорил с РБ Лайпциг, но Ливърпул предпочита да го задържи

Офанзивният халф на Ливърпул Харви Елиът е постигнал договорка с РБ Лайпциг за личните си условия. Според Николо Скира англичанинът се е съгласил да подпише договор до 2030 година. Планът на "червените бикове" е той да замести Чави Симонс, който е пред трансфер в Челси. Бен Джейкъбс обаче твърди, че ръководството и щабът на мърсисайдци предпочитат Елиът да остане в отбора, а до момента между Ливърпул и РБ Лайпциг няма постигнато съгласие. Ако получи подходяща сума, английският клуб с "неохота" ще се съгласи да продаде играча, когото много цени. Причината за това, че на "Анфийлд" ще уважат желанието на самия Елиът, който иска да е титуляр всяка седмица.

От началото на лятото се твърди, че Ливърпул ще склони да продаде Елиът срещу 50 милиона паунда или 40 милиона и включена клауза за евентуално обратно откупуване. Ако този трансфер стане, мърсисайдци ще преминат границата от 250 милиона паунда, получени от продажби само през този трансферен прозорец.

Liverpool's preference is to keep Harvey Elliott. Leipzig still working on a deal, but nothing agreed club-to-club as of Thursday morning.



At the right price, Liverpool will reluctantly sanction a sale due to understanding Elliott's desire to start every week. Yet Elliott… pic.twitter.com/aLTFeNejJn — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 21, 2025

Следвай ни:

Снимки: Imago