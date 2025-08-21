Харви Елиът се е договорил с РБ Лайпциг, но Ливърпул предпочита да го задържи

Офанзивният халф на Ливърпул Харви Елиът е постигнал договорка с РБ Лайпциг за личните си условия. Според Николо Скира англичанинът се е съгласил да подпише договор до 2030 година. Планът на "червените бикове" е той да замести Чави Симонс, който е пред трансфер в Челси. Бен Джейкъбс обаче твърди, че ръководството и щабът на мърсисайдци предпочитат Елиът да остане в отбора, а до момента между Ливърпул и РБ Лайпциг няма постигнато съгласие. Ако получи подходяща сума, английският клуб с "неохота" ще се съгласи да продаде играча, когото много цени. Причината за това, че на "Анфийлд" ще уважат желанието на самия Елиът, който иска да е титуляр всяка седмица.
От началото на лятото се твърди, че Ливърпул ще склони да продаде Елиът срещу 50 милиона паунда или 40 милиона и включена клауза за евентуално обратно откупуване. Ако този трансфер стане, мърсисайдци ще преминат границата от 250 милиона паунда, получени от продажби само през този трансферен прозорец.
Снимки: Imago