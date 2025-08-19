Салах стана първият играч в историята, спечелил три пъти най-престижната награда в Англия

Голмайсторът на Ливърпул и Премиър лийг Мохамед Салах очаквано бе избран за Играч на годината от Асоциацията на професионалните футболисти в Англия. Той е първият в историята, който печели отличието три пъти в кариерата си, след като преди това триумфира през 2018-а и 2022-ра. Египтянинът спечели в конкуренцията на своя съотборник Алексис Мак Алистър, Александър Исак, Деклан Райс, Коул Палмър и Бруно Фернандеш.
За десети път футболист на Ливърпул взима наградата, която е може би е с най-голям престиж на Острова, защото победителят е признат от своите колеги. Салах вече спечели и другите две големи индивидуални награди в Англия - на Асоциацията на журналистите, пишещи за футбол, и на Премиър лийг.
През миналия сезон, в който Ливърпул спечели шампионската титла за 20-и път, Салах отбеляза 34 гола и направи 23 асистенции в 52 мача във всички турнири. Във Висшата лига попаденията му бяха 29, а головите подавания - 18.